Пов’язана з Січчю: на дні Каховського водосховища виявили 300-літню знахідку (фото)

Знахідка пов'язана з останньою Запорозькою Січчю, яка існувала на території водосховища від 1734 до 1774 року.

На дні колишнього Каховського водосховища у Нікополі Дніпропетровської області було знайдено ще один артефакт. Ймовірно, це 300-літній металевий якір.

Про це розповів заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський, повідомляє "Суспільне".

Жуковський повідомив, що на дні колишнього водосховища в Нікополі було знайдено, за однією з версій, металевий якір ХVІІІ століття. Знахідка сягає 1,2 м завдовжки та 18 кг завважки.

Фахівець додав, що знайдена річ заіржавіла, але в гарному стані. Артефакт планується відправити на експертизу до Запорізької області.

Знахідка на дні колишнього Каховського водосховища / Фото: "Суспільне Дніпро"

"Не хочеться забігати наперед. Мова йде поки що про дві версії. Перша – це основа якоря. Друга – якесь інше призначення, але пов'язане з останньою Запорозькою Січчю, яка існувала на території водосховища з 1734 року по 1774 рік", – розповів історик.

Він додав, що це 11-та знахідка в музеї з Каховського водосховища і не остання.

Нагадаємо, у серпні після підриву росіянами Каховської ГЕС біля берегів Хортиці знайшли три великі човни козацької доби. Один зі них – це річкове судно XVI-XVIІІ століття, на якому запорізькі козаки перевозили вантажі по Дніпру.

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