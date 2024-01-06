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Пов'язане з війною: в Україні назвали слово 2023 року

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Пов'язане з війною: в Україні назвали слово 2023 року

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Це слово витіснило "контрнаступ".

"Мобілізація" стала словом року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Про це йдеться на сайті словника.

Як пояснюють автори, упродовж року цей термін перебував в центрі суспільної дискусії протягом усього року з піковим інтересом у грудні, коли уряд вніс до парламенту гучний законопроєкт про мобілізацію.

"Словр "мобілізація" потіснило іншого кандидата — "контрнаступ", - зазначили там.

Інші преденденти на слово року також пов'язані з війною. 

Укладачі словника виділили, зокрема, такі:

  • "ухилянт" — чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ухилянтами також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;
  • "яйця по 17 гривень" — як символ корупції у Міноборони України;
  • "блокада/деблокада" — у зв’язку з блокадою росією українських морських портів та їх частковою деблокадою методом винищення Чорноморського флоту рф; а також недружніми діями польських перевізників та фермерів, які також блокують кордон, завдаючи шкоди українській економіці;
  • "позиційна війна" — термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;
  • "дрон" — різке збільшення використання дронів, зокрема FPV та морських дронів, мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій в цьому році.

"Єдиним словом з загальносвітового контексту в цьому списку став ШІ (штучний інтелект), хоча і його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи, зауважили автори", - додали автори словника.

Нагадаємо, Оксфордський університет назвав словом року сленгове rizz. Це сленгове слово вживають для означення чогось привабливого.

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Дата публікації
Перегляди
932
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