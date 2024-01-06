Пов'язане з війною: в Україні назвали слово 2023 року

"Мобілізація" стала словом року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Про це йдеться на сайті словника.

Як пояснюють автори, упродовж року цей термін перебував в центрі суспільної дискусії протягом усього року з піковим інтересом у грудні, коли уряд вніс до парламенту гучний законопроєкт про мобілізацію.

"Словр "мобілізація" потіснило іншого кандидата — "контрнаступ", - зазначили там.

Інші преденденти на слово року також пов'язані з війною.

Укладачі словника виділили, зокрема, такі:

"ухилянт" — чоловік, який ухиляється від мобілізації. Ухилянтами також називають політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;

"яйця по 17 гривень" — як символ корупції у Міноборони України;

"блокада/деблокада" — у зв’язку з блокадою росією українських морських портів та їх частковою деблокадою методом винищення Чорноморського флоту рф; а також недружніми діями польських перевізників та фермерів, які також блокують кордон, завдаючи шкоди українській економіці;

"позиційна війна" — термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;

"дрон" — різке збільшення використання дронів, зокрема FPV та морських дронів, мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій в цьому році.

"Єдиним словом з загальносвітового контексту в цьому списку став ШІ (штучний інтелект), хоча і його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи, зауважили автори", - додали автори словника.

Нагадаємо, Оксфордський університет назвав словом року сленгове rizz. Це сленгове слово вживають для означення чогось привабливого.

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