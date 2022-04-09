Повага до чужого майна вражає: у Харкові у магазинах з вибитими вікнами всі товари на місці

Повага до чужого майна вражає: у Харкові у магазинах з вибитими вікнами всі товари на місці

Харків'яни не крадуть товари, які є у розтрощених магазинах.

На відміну від злиденних російських окупантів, які, наче з дикого краю, не соромлячись, тягнуть чуже майно, українці в своїй переважній більшості чужого не беруть. У Харкові розбиті магазини стоять з товаром.

Це вразило заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, який займався евакуацією тварин з Харкова.

"Більшість магазинів у місті з вибитими вітринами та вікнами. Вони не працюють. Але є одне але.

Всі товари повністю на місці. Ні в кого не піднялася рука, щось сперти. У мене все", - написав Лисенко.

Його слова підтверджують українці у коментарях під дописом:

Так, ще тиждень тому родичі з Харкова присилали фото, розповідаючи про такі факти людяного ставлення до чужого майна

До сліз..

Ну, ще люди можуть трохи боятися бути примотаними скотчем до стовпа з оголеним задом.

Дякувати Богу, що ми українці, а не злидні орки.

Нагадаємо, що під Генеральне консульство Росії у Львові та посольство РФ в Лондоні активісти принесли облиті червоною речовиною речі, як символ того, що окупанти крадуть у вбитих ними мирних українців.