Повага до чужого майна вражає: у Харкові у магазинах з вибитими вікнами всі товари на місці

Харків'яни не крадуть товари, які є у розтрощених магазинах.
На відміну від злиденних російських окупантів, які, наче з дикого краю, не соромлячись, тягнуть чуже майно, українці в своїй переважній більшості чужого не беруть. У Харкові розбиті магазини стоять з товаром.
Це вразило заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, який займався евакуацією тварин з Харкова.
"Більшість магазинів у місті з вибитими вітринами та вікнами. Вони не працюють. Але є одне але.
Всі товари повністю на місці. Ні в кого не піднялася рука, щось сперти. У мене все", - написав Лисенко.
Його слова підтверджують українці у коментарях під дописом:
- Так, ще тиждень тому родичі з Харкова присилали фото, розповідаючи про такі факти людяного ставлення до чужого майна
- До сліз..
- Ну, ще люди можуть трохи боятися бути примотаними скотчем до стовпа з оголеним задом.
- Дякувати Богу, що ми українці, а не злидні орки.
Нагадаємо, що під Генеральне консульство Росії у Львові та посольство РФ в Лондоні активісти принесли облиті червоною речовиною речі, як символ того, що окупанти крадуть у вбитих ними мирних українців.