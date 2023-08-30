Повага до закону чи "бєспрєдєл": у Патрульній поліції прокоментували стрілянину у Дніпрі

На думку заступника голови Патрульної поліції, цей випадок має навчити всіх, що є права і є обовʼязки, і що це – два невідʼємних поняття.

Департамент патрульної поліції буде сприяти слідству і проведенню службового розслідування щодо інциденту у Дніпрі, де патрульний застрелив чоловіка. Але і обіцяє надати повну юридичну підтримку своїм співробітникам.

Про це заявив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, який поділився своєю думкою щодо цього інциденту.

Він закликав українців подумати, яке ставлення до поліцейських чи військових ми вважаємо адекватним. Заступник очільника Патрульної поліцїі нагадав, що не завжди був поліцейським, а починав свою карʼєру юристом.

Ні – поверненню у 1990-ті

"Я стикався з вкрай неправомірними діями тодішніх правоохоронців. І повірте, знав стільки, що вистачило б аби переповнити дуже багато людей ненавистю на все життя.

Але. Я задавав собі питання. У якій країні я би хотів, щоб жили мої діти? Країні поваги до закону і порядку? Чи в країні бєспрєдєлу, де правоохоронці не поважаються як клас, а для розв'язання питання треба звертатись до братків 90-х. І тут багато хто може згадати з сумом ті часи та подумати, що те вже не повернеться. А я вам скажу – може повернутись ще і як. Не в такі ж формі, але по суті – може", – вважає Білошицький.

За його словами, українці мають бути певними, що поліція може їх захистити. Білошицький нагадав, що поліцейські – такі ж самі прості люди, які можуть помилятися.

"Ситуація важка. Буде зроблений повний розбір і вжиті певні заходи. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд", – запевнив заступник очільника Патрульної поліцїі.

Є права і є обовʼязки

На його думку, цей випадок має навчити всіх, що є права і є обовʼязки, і що це – два невідʼємних поняття.

"Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця", – підсумував Білошицький.

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, у Дніпрі між водієм елітного авто та копами виник конфлікт, під час якого один із поліцейських застрелив чоловіка.

Згодом в ДБР уточнили, що чоловік, якого застрелив патрульний, був не водієм, а пасажиром елітного авто. Проте пізніше у Мережі опублікували відео з камер спостереження, на якому видно, що за кермом авто все-таки був чоловік, а жінка перебувала на пасажирському сидінні.

Після інциденту патрульного поліцейського затримали. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.