Повалені дерева і обірвані електромережі: на Хмельниччині вирувала негода

У неділю, 18 вересня, у Хмельницькій області вирувала негода.
Сильний вітер повалив багато дерев. Пориви до 15-20 метрів за секунду. Найбільше дісталося Хмельницькому та Кам’янець-Подільському районам.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Сильним вітром повалило чимало дерев, які падали на проїжджу частину дороги, тротуари, обривали електролінії, а подекуди - на автомобілі та домівки. Наразі бригади електриків відновлюють електропостачання.
Зокрема, в Кам’янці-Подільському негода обірвала чимало ліній електромереж. В мерії міста повідомляють про падіння дерев на кількох локаціях. Зокрема, біля "будинку офіцерів".
У Хмельниькому, окрім сильного вітру, що валив дерева, був ще й сильний дощ. Знову підтопило речовий ринок. Місцеві мешканці ділитися відео у Мережі.
Тим часом у Красилові в багнюці застрягла карета швидкої допомоги з хворим. Надзвичайники за допомогою тросу витягли автомобіль, а 63-річного хворого госпіталізували до Красилівської багатопрофільної лікарні, для подальшої госпіталізації.
Як повідомлялося, в Івано-Франківську через негоду підтопило помешкання людей. Також в обласному центрі та кількох населених пунктах області шквальний вітер повалив на автошляхи дерева та гілля.
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