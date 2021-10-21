Повалені дерева і розчавлені автомобілі: у Дніпрі негода накоїла лиха

Повалені дерева і розчавлені автомобілі: у Дніпрі негода накоїла лиха

Синоптики попереджали про пориви вітру до 20 метрів на секунду.

У Дніпрі через сильний вітер впало безліч дерев. Деякі з них приземлилися прямо на припарковані автомобілі, інші — на тротуари.

Про це пише видання "Інформатор".

Так, про погіршення погодних умов в обласному Гідрометцентрі попереджали заздалегідь. Прогнозували пориви вітру до 15—20 метрів на секунду. І дійсно — з самого ранку в місті вітряно. В результаті чого в різних куточках Дніпра впали безліч дерев.

Велика гілка впала поруч зі входом в парк Глоби. Ще одна від вітру обрушилася на припарковані Hyundai та Ford на вулиці Старокозацькій.

Ціле дерево впало на автомобілі Audi, Hyunda і Mazda, припарковані у дворі будинку на вулиці Панікахи.

З наслідками негоди борються рятувальники і міські комунальні служби.

Нагадаємо, що після похолодання, до України у жовтні ще прийдуть теплі дні: синоптикиня назвала дати.

Під Запоріжжям чоловік заліз на дерево і погрожував стрибнути

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання