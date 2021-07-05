Повалені дерева і відсутність електропостачання: курортне місто у Запорізькій області затопило водою

У Бердянську частина міста залишилася без світла.

У Бердянську після потужної зливи затопило вулиці і повалило десятки дерев. Місто також знеструмлене.

Про це повідомляє Pro.berdiansk.

Вчора ввечері, 4 липня, Бердянськом пройшла злива. Об'єми води не витримала дренажна система, тож місто затопило.

Також відбулося масове аварійне відключення електроенергії.

"За інформацією Бердянського РЕМ, станом на ранок 5 липня відключено кілька десятків домоволодінь на вулиці Запорізьких козаків. Всі інші аварії і пориви електромереж, які трапилися через грозу 4 липня, усунули. Як повідомляють в КП "Бердянськводоканал", стався порив у внутрішньобудинкових мережах, на час ремонтних робіт водопостачання відключили", - йдеться в повідомленні.

фото: pro.berdiansk

Вітер повалив кілька дерев, які порвали лінію електропередач. Без електроенергії залишається частина міста, село Нововасилівка та насосна станція та колонія.

Нагадаємо, що в Криму новий потоп - через сильну зливу вийшла з берегів річка Бельбек.

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