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Повалені дерева, лавки та зірваний дах: Ужгородом пронісся сильний буревій (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Повалені дерева, лавки та зірваний дах: Ужгородом пронісся сильний буревій (фото)

Фото: телеграм-канал "Ужгород Online"

У місті лютує негода.

В Ужгороді вночі 27 березня стався сильний буревій. У місті повалені дерева, лавки пошкоджено деякі дахи. 

Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах. 

Жителі Ужгорода зазначають, що після 22:00 у місті почався сильний вітер, який встиг наробити лиха. Одразу на кількох вулицях міста негода повалила дерева. 

Також на набережній міста вітер позносив лавки. Через негоду постраждав і дах одного із магазинів. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Ужгород Online"

У Закарпатському центрі з гідрометеорології попередили, що сильний вітер буде і в ніч на 28 березня. Через це в регіоні оголосили про другий рівень небезпеки. 

Фото: телеграм-канал
Фото: телеграм-канал "Ужгород Online"

"Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20, на високогір'ї 25-30 м/с. Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на високогір'ї вночі 8-10° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, після дощу над Києвом та навколишніх населених пунктах області зафіксували подвійну веселку. Також подвійну веселку бачили місцеві жителі Вишгорода, Ірпеня, Бучі та Гостомеля, що неподалік Києва.

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Дата публікації
Перегляди
277
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