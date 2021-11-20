Повалені дерева та заблокована траса: у Чернігівській області лютує буревій (фото)

На дорогах працюють поліцейські та рятувальники.
У Чернігівській області вирує негода. Стальні пориви вітру, які 20 листопада зафіксовані в регіоні, повалили вже десятки дерев.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Чернігівській області.
"Сьогодні на Чернігівщині спостерігається погіршення погодних умов та сильні пориви вітру, що спричинили блокування автодоріг поваленими деревами. Так, буревій повалив дерева поперек кількох ділянок траси М-01 в Чернігівському районі. Поліцейські оперативно звільнили автодорогу від дерев. Нині рух автотранспорту відновлено", - розповіли правоохоронці.
Наразі поліцейські спільно з рятувальниками та комунальниками продовжують допомагати учасникам дорожнього руху, які цього потребують.
Поліція закликає громадян бути особливо уважними та обережними під час погіршення погодних умов.
Нагадаємо, у Києві також 20 листопада вирує негода - дерева падають на автівки та обривають дроти.
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