Повалені дерева та заблоковані дороги: у Рівненській області лютував сильний вітер (відео)

Повалені дерева та заблоковані дороги: у Рівненській області лютував сильний вітер (відео)

Наслідки негоди ліквідовують комунальники та правоохоронці.

У Рівненській області в ніч проти 30 листопада лютував сильний вітер. Через негоду впали дерева та заблокували рух дорогами.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними правоохоронців, через сильний вітер впали дерева у Сарненському районі. Вони частково заблокували рух трасою.

Наслідки негоди ліквідовують комунальники та правоохоронці. За попередніми даними, під час негоди ніхто не постраждав.

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