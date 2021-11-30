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Повалені дерева та заблоковані дороги: у Рівненській області лютував сильний вітер (відео)

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Повалені дерева та заблоковані дороги: у Рівненській області лютував сильний вітер (відео)

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Наслідки негоди ліквідовують комунальники та правоохоронці.

У Рівненській області в ніч проти 30 листопада лютував сильний вітер. Через негоду впали дерева та заблокували рух дорогами. 

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області. 

За даними правоохоронців, через сильний вітер впали дерева у Сарненському районі. Вони частково заблокували рух трасою. 

Наслідки негоди ліквідовують комунальники та правоохоронці. За попередніми даними, під час негоди ніхто не постраждав. 

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