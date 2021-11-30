Повалені дерева та заблоковані дороги: у Рівненській області лютував сильний вітер (відео)

Наслідки негоди ліквідовують комунальники та правоохоронці.
У Рівненській області в ніч проти 30 листопада лютував сильний вітер. Через негоду впали дерева та заблокували рух дорогами.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
За даними правоохоронців, через сильний вітер впали дерева у Сарненському районі. Вони частково заблокували рух трасою.
Наслідки негоди ліквідовують комунальники та правоохоронці. За попередніми даними, під час негоди ніхто не постраждав.
Читайте також:
- Зима розпочнеться снігом: прогноз погоди в Україні на середу, 1 грудня
- "Я тебе знайду і пристрелю": чоловік в Мережі розсилав правоохоронцям Харкова повідомлення з погрозами
- Потужна пожежа в одеській висотці: 6-річний хлопчик осиротів