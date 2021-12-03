Повалені дерева та знеструмлені села: на Закарпатті ліквідовують наслідки негоди

Через негоду в області на дороги впали чотири дерева.
Від самого ранку до Служби порятунку Закарпатської області почали надходити повідомлення про негативні наслідки, викликані негодою.
Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області.
Зокрема, у селі Колочава Хустського району внаслідок підняття рівня ґрунтових вод підтопило культурно-мистецький центр "Амфітеатр".
Також через негоду в області на дороги впали чотири дерева.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 4 населені пункти на Закарпатті. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", — повідомили на сайті ДСНС України.
Раніше стало відомо, що внаслідок падіння мокрого снігу у Львівській області знеструмлено 86 населених пунктів.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, у високогір'ї Карпат можливі сходження лавини, там нині замітає снігом. Температура повітря в горах знизиться аж до -17 градусів. У підніжжя - через перемети може бути ускладнений рух транспорту, подекуди і зовсім припинений.
У решти західних областях хурделиця, снігова каша і різке зниження температури - скують дороги ожеледицею. Тож рятувальники закликають бути обережними водіїв. Дещо стихне негода на заході вже завтра. А от на сході та півдні сьогодні і вихідними буде по-весняному тепло. Подекуди - аж до +14 тепла.
Читайте також: