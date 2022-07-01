Повалені дерева, зірвані дахи та знеструмлення: негода накоїла лиха на Одещині (фото)

Без світла залишились чотири населених пункти у Кілійській громаді.
Негода накоїла лиха на Одещині.
Сильний вітер повалив дерева, зірвав дахи та знеструмив ряд населених пунктів.
Про це повідомив очільник Кілійської ОТГ В'ячеслав Чернявський.
"Внаслідок шквального вітру в Кілійській громаді є повалені дерева, частково зірвано дах в деяких будинках та впало дерево на магазин по вул. Кагульській. Села Василівка, та Ліски без світла, Новоселівка та Кілія частково без світла", - написав він у Facebook.
Щодо дерев та пошкоджених дахів - працюють комунальні підприємства.
"Стосовно поломок по лініям електропередач, інформація передана до обленерго, працюють робітники над відновленням живлення", - зазначив він.
Нагадаємо, 30 червня окупанти завдали удару по Одещині двома ракетами.
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