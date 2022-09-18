Повалила на землю й побила коліном по голові: у Польщі місцева жителька відлупцювала двох українських дівчат-підлітків

За скоєне їй загрожує покарання.

Про це повідомляє Yavp.pl .

Інцидент стався ще 12 квітня, але звинувачення висунули лише нещодавно.

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На той момент ще 17-річна учениця одного з технікумів Ченстохови переходила сквер Солідарності зі своїм знайомим. Там вона помітила двох 15-річних дівчат з України. Громадянка Польщі почала їх ображати через національність. Після цього вона вдарила одну з дівчат в обличчя, а іншу схопила за волосся, повалила на землю й побила коліном по голові та животу. Побиття продовжувалося, поки нападницю не відтягнув її знайомих. Після цього вони обоє втекли.

Наступного дня одна з потерпілих українок помітила свою кривдницю на вулиці та повідомила про це своїй тітці. Та намагалася поговорити й дізнатися причини нападу, однак полька почала ображати дорослу жінку, в тому числі й через національність.



Правоохоронці встановили особи нападниці. Проти неї відкрили провадження зі звинуваченням у вчиненні насильницьких дій проти громадян України та публічній образі через національну приналежність.

Насильство через національну приналежність карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років. У цьому випадку це 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, агресивна дівчина влаштувала дебош в автобусі Варшави.

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