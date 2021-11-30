Повалив на землю та лупцював: у Львівській області чоловік, який заборгував 80 тис. грн аліментів, побив ексдружину

Повалив на землю та лупцював: у Львівській області чоловік, який заборгував 80 тис. грн аліментів, побив ексдружину

Чоловік двічі нападав на ексдружину.

У Радехівському районі Львівської області чоловік, який заборгував своїм дітям 80 тис. грн аліментів, побив свою колишню дружину. Його засудили до 1 місяці арешту.

Про це йдеться у рішенні Радехівського районного суду Львівської області.

Чоловік двічі нападав на свою ексдружину. Так, 2 червня 2021 року він на автобусній зупинці в с. Павлові Червоноградського району Львівської області вдарив її кулаком в голову та ногами в поясницю.

Вдруге чоловік напав на колишню дружину в м. Радехові 22 серпня. Там зловмисник вдарив її кулаком у голову, через що жінка впала на асфальт. Проте на цьому агресор не зупинився та копнув потерпілу. Через це жінка отримала легкі тілесні ушкодження. Суд встановив, що підозрюваний заборгував потерпілій понад 80 тис. грн аліментів, які повинен був сплачувати на утримання двох дітей.

Підозрюваний у суді провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що не платить аліменти, оскільки безробітний.

Потерпіла просила суворо покарати ексчоловіка, оскільки переконувала, що терпить насильство уже останні три роки.

Суд визнав агресора винним та присудив йому місяць арешту.

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