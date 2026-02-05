Повалили на землю та били ногами: в Одесі спалахнув скандал з ТЦК (відео)

ТЦК / © ТСН

В Одесі спалахнув черговий скандал, пов’язаний із процесом мобілізації. Соціальними мережами шириться відеозапис інциденту за участі працівників ТЦК, що стався у Пересипському районі міста. На кадрах видно, як люди у військовій формі повалили цивільного на землю та завдавали йому ударів руками і ногами.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагували на подію, надавши своє бачення ситуації.

Скандал в Одесі: працівники ТЦК били чоловіка ногами – як відреагували у військкоматі

Що кажуть в ТЦК

За офіційною інформацією відомства, подія сталася 4 лютого 2026 року під час планових мобілізаційних заходів. Спільна група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.

У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку через порушення правил військового обліку. Військовослужбовці висунули вимогу проїхати до районного ТЦК для уточнення даних, проте реакція громадянина була агресивною.

«Зазначена особа відреагувала агресивно та, за попередніми даними, вчинила фізичний опір і напад на військовослужбовця», — йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що застосування фізичної сили було заходом «припинення протиправних дій, самозахисту та здійснення адміністративного затримання». Після інциденту чоловіка все ж доправили до центру комплектування для складання адмінпротоколів.

Як прокоментували відео

В Одеському ТЦК також звернули увагу на саме відео, яке викликало резонанс у суспільстві. Там стверджують, що запис має ознаки вибіркового монтажу та не відображає хронології конфлікту повністю.

На думку військових, з відео вирізано момент початку конфлікту, де саме цивільний вчиняє протиправні дії, що може викривлювати сприйняття ситуації глядачами.

Наразі керівництвом Одеського обласного ТЦК ініційовано службову перевірку.

«Буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення у встановленому порядку», — запевнили у військкоматі.

Нагадаємо, 2 лютого у місті Яворів на Львівщині під час перевірки військово-облікових документів група оповіщення разом із поліцейським зупинила 48-річного військовозобов’язаного, який не мав документів і перебував у розшуку. Чоловіка доправили до Яворівського районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Згодом, перебуваючи у кімнаті відпочинку, він раптово відчув погіршення самопочуття. Інші військовозобов’язані повідомили чергового, після чого на місце викликали швидку допомогу, однак медики констатували смерть. Тіло направили до лікарні в Новояворівську для розтину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою «природна смерть». Попередній огляд не виявив слідів насильства, а серед можливих причин смерті розглядають раптову серцеву недостатність або алкогольне отруєння. Остаточні висновки має надати судово-медична експертиза.