"Поважаймо Конституцію, дотримуймося законів": "УДАР Віталія Кличка" привітав українців зі святом

Сам мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції та взяв участь в урочистому засіданні у Верховній раді.

У День Конституції 28 червня партія "УДАР Віталія Кличка" провела масштабну акцію, на якій роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій країні.

Про це повідомив голова виконкому партії Артур Палатний у Facebook, опублікувавши відео з акції.

Він зазначив, що найкращим подарунком для Конституції у День її 25-річчя мають стати знання та дотримання всіх статей кожним із нас - громадян України.

"Партія "УДАР Віталія Кличка" провела масштабну акцію до свята Основного Закону. Наші волонтери напередодні та сьогодні роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій державі", - зазначив Палатний.

На його думку, це дає надію, що люди охоче беруть участь у такого роду заходах і з задоволенням нагадують собі ключові статті Головного документу країни.

"Повага до Дня Конституції починається з кожного із нас, давайте пам’ятати про це щодня, а не лише у свято! Поважаймо Конституцію, дотримуймося законів, любімо Україну", - підсумував Палатний.

Сам мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Конституції та взяв участь в урочистому засіданні у Верховній раді.

Про те, як відзначили державне свято сьогодні і що було чверть століття тому - у нашому матеріалі.

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