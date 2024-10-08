Повелись на оголошення у Facebook: шахраї видурили чималі суми у 7 жителів Сумщини

Бажання жителів Сумської області отримати грошову допомогу призвело до втрати власних заощаджень.
До поліція Сумщини звернулися семеро постраждалих від дій шахраїв. П’ятеро людей повірили можливості отримати допомогу від фінансових чи благодійних установ, натомість втратили гроші з власних банківських рахунків.
Про це повідомила поліція Сумської області.
Так, 7 жовтня до територіальних підрозділів поліції Сумщини звернулося семеро громадян, які постраждали від дій шахраїв. П’ятеро із них повірили у можливість отримати легкі гроші від різних фінансових чи благодійних установ. Замість цього люди позбулися коштів з власних банківських рахунків.
До до Охтирського райвідділу поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що побачила у Facebook оголошення про можливість отримати грошову допомогу у 6500 грн.
"Перейшовши за посиланням, зазначеним в оголошенні, заявниця ввела всю необхідну інформацію, після чого з її банківської картки зникли гроші в сумі майже 60 тисяч гривень", – зауважили в поліції.
Зі схожими заявами до правоохоронців зверталися мешканки Путивля та Роменського району. Загалом вони втратили понад 136 тис. грн.
За цими фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 "Шахрайство". Правоохоронці шукають причетних до скоєння злочинів.
"Поліція Сумщини нагадує: грошова допомога видається лише при особистій зустрічі в офіційних установах з пред’явленням відповідних документів, що посвідчують особу та статус. Не переходьте за сумнівними посиланнями з відомих джерел. Це може бути небезпечно!" – наголосили правоохоронці.
До слова, у Львові шахрайка видурила у 95-річної жінки значну суму грошей для проведення "термінової операції" її доньці, начебто постраждалої внаслідок ДТП.
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