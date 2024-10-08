Повелись на оголошення у Facebook: шахраї видурили чималі суми у 7 жителів Сумщини

До поліція Сумщини звернулися семеро постраждалих від дій шахраїв. П’ятеро людей повірили можливості отримати допомогу від фінансових чи благодійних установ, натомість втратили гроші з власних банківських рахунків.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Так, 7 жовтня до територіальних підрозділів поліції Сумщини звернулося семеро громадян, які постраждали від дій шахраїв. П’ятеро із них повірили у можливість отримати легкі гроші від різних фінансових чи благодійних установ. Замість цього люди позбулися коштів з власних банківських рахунків.

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До до Охтирського райвідділу поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що побачила у Facebook оголошення про можливість отримати грошову допомогу у 6500 грн.

"Перейшовши за посиланням, зазначеним в оголошенні, заявниця ввела всю необхідну інформацію, після чого з її банківської картки зникли гроші в сумі майже 60 тисяч гривень", – зауважили в поліції.

Зі схожими заявами до правоохоронців зверталися мешканки Путивля та Роменського району. Загалом вони втратили понад 136 тис. грн.

За цими фактами поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 "Шахрайство". Правоохоронці шукають причетних до скоєння злочинів.

"Поліція Сумщини нагадує: грошова допомога видається лише при особистій зустрічі в офіційних установах з пред’явленням відповідних документів, що посвідчують особу та статус. Не переходьте за сумнівними посиланнями з відомих джерел. Це може бути небезпечно!" – наголосили правоохоронці.

До слова, у Львові шахрайка видурила у 95-річної жінки значну суму грошей для проведення "термінової операції" її доньці, начебто постраждалої внаслідок ДТП.

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