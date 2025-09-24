Повернення України до кордонів 91-го року: що вплинуло на оптимізм Трампа

Президент США Дональд Трампа / © Associated Press

Президент США Дональд Трампа нещодавно висловив оптимізм щодо повернення Україною всіх територій. На це могла вплинути зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це «Радіо Свобода» сказав представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон.

«Сьогодні, звичайно, це був дуже цікавий момент, бо президент Трамп говорив про успіхи української армії в Україні. Гадаю, це пов’язано, звичайно, із зустріччю із президентом Зеленським сьогодні», — сказав Бейтсон.

Лідери, безумовно, говорили про війну і про те, чим займається українська армія. Однак подробиці та всі результати цієї зустрічі, констатував Бейтсон, ми дізнаємось пізніше.

Раніше Трамп висловив переконання, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року. Для цього, наголосив він, необхідна фінансова підтримка з боку Європи та НАТО.

«Після того, як я дізнався і повністю зрозумів військово-економічну ситуацію України/Росії, і побачивши економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і повернути всю Україну в її початковому вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких розпочалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні?», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні. Так, він повірив у перемогу України.

