Повернення до кордонів 1991 року: Гетьман відповів, наскільки реальна ця мета

Україна на цьому етапі війни навряд чи зможе вийти на кордони 1991 року наявними силами та засобами. Тому пріоритетом має стати зміцнення оборони та остаточне зупинення ворога, а не масштабні наступальні кампанії.

Про це заявив військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі «Київ 24».

«На сьогоднішній день тими силами й засобами, які ми маємо, навряд чи зможемо вийти на кордони 1991 року. Це всі чудово розуміють. Тому стратегія має бути іншою — посилювати оборонні можливості й остаточно зупиняти ворога. Масштабні операції, як у 2022 році — Харківська чи Херсонська, або навіть Курська, зараз не варті того, якщо вони не мають чіткої стратегічної мети. Наприклад, такою метою може бути відрізання Криму від сухопутного постачання або оточення великого угруповання російських військ», — зазначив він.

За словами експерта, відвоювання кількох сотень квадратних кілометрів може виглядати як успіх, однак питання полягає у ціні таких дій. Якщо наступальні операції не змінюють стратегічної ситуації на фронті, вони можуть бути невиправданими з огляду на втрати.

Гетьман наголосив, що замість спроб поступового відтиснення противника доцільніше перевести війну у повністю позиційну фазу та зосередитися на зміцненні оборони.

Водночас він підкреслив, що виправданими можуть бути точкові операції — зокрема, щодо оточення значних сил противника або перерізання ключових логістичних шляхів окупантів.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін хоче продовжувати війну і 2026 року. Так вважає керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

