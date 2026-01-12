Повернення із СЗЧ: як це зробити через застосунок "Армія+"

Самовільне залишення частини (СЗЧ) — є одним із найбільш серйозних військових правопорушень / © Pixabay

Військовий може повернутися із СЗЧ, скориставшись застосунком «Армія+».

У пресслужбі Міністерства оборони розповіли, як військовослужбовцю повернутися із СЗЧ за допомогою мобільного застосунку «Армія+».

Для поновлення на службі військовослужбовець може подати відповідний рапорт у мобільному застосунку. Підрозділи ВСП опрацьовують ці рапорти, після чого скеровують військовослужбовців в один із батальйонів резерву.

Так, після надходження рапорту ВСП організовує:

взаємодію з військовим, який подав рапорт, перевірку та уточнення персональних даних військового, а також документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби

взаємодію з командуванням батальйону резерву

роботу щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву

У відомстві додали, що після підтвердження в «Армія+» військовий має 24 години, щоб прибути до відповідного органу управління ВСП, отримати там припис та відбути до резервної частини.

«У резервній частині цей військовий зараховується до списків особового складу батальйону резерву», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України, військовий, який уперше вчинив СЗЧ під час воєнного стану, може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Раніше очільник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко повідомив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини — нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.