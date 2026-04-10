Суне нова хвиля холоду: де в Україні вдарять заморозки до -5 та піде мокрий сніг

Синоптики попереджають про заморозки у вихідні / © pexels.com

Найближчими днями Україна опиниться в полоні холодного атмосферного фронту, який принесе нічні морози та «березневу» прохолоду. Синоптики застерігають про небезпеку для садів через мінусову температуру, проте обіцяють поступове повернення тепла вже від наступного тижня.

Погода в Україні найближчими днями

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближчі вихідні за характером погоди будуть «березневими».

За словами метеорологині, впродовж 11–12 квітня в Україні втримається холодна погода з денною температурою повітря від 6 до 11 градусів тепла. Також вона попереджає, що вночі є ймовірність заморозків. У неділю на сході країни потеплішає — очікується від +12 до +15 градусів.

«Повсюди переважатиме волога повітряна маса, часом дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що пік великодньої холоднечі з заморозками ще попереду, проте наступного тижня тепло поступово повертатиметься до України.

Своєю чергою синоптикиня Наталія Птуха наголошує, що циклон поступово слабшатиме, тому 11–12 квітня частіше з’являтиметься сонце, хоча температура зросте лише на кілька градусів, передає «РБК-Україна».

Як прогнозує Птуха, в неділю на правобережжі пройдуть невеликі дощі, які вночі та вранці подекуди можуть супроводжуватися мокрим снігом. На південному сході ймовірні тумани.

Пориви вітру вщухнуть до 3–8 м/с, проте в більшості регіонів зберігається загроза нічних заморозків. Їхня інтенсивність залежатиме від хмарності: в безхмарні періоди перед світанком ризик промерзання повітря значно зростатиме.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 11 квітня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі на півночі, північному сході країни та Черкащині, вдень, крім південного заходу, місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди — з мокрим снігом.

В Україні 11 квітня буде хмарна погода / © pexels.com

Вночі та вранці в південно-східній частині, Чернігівській і Сумській областях місцями очікується туман. Вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Вдень очікується до 9 градусів тепла, на півдні та південному сході країни — до +13 вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на добу 11 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про заморозки

В Українському гідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які триватимуть упродовж 11–13 квітня. Вночі на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів нижче нуля, що відповідає жовтому рівню небезпечності.

Значно складніша ситуація прогнозується в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях, де температура знизиться до -3 безпосередньо в повітрі. Похолодання 11 квітня охопить Миколаївщину та Одещину, а 12 квітня — Харківщину. В цих регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпечності.

Синоптики наголошують, що такі погодні умови становлять серйозну загрозу для ранньоквітучих плодових дерев, які можуть суттєво постраждати від морозу.

Синоптики попереджають про заморозки 11–13 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та Київській області 11 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла. У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -2 градусів, температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки на території Київщини та в Києві. Вночі 11 квітня очікуються заморозки в повітрі від 0 до -3 градусів нижче нуля. У регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Попередження про сильні заморозки на Київщині вночі 11 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині 11 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, вдень — від 8 до 13 градусів тепла.

В Одесі 11 квітня також буде похмура погода, без опадів. Температура вночі становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вдень — від +9 до +11 градусів.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища ву регіоні. В Одесі вночі та вранці 11 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -2 градусів нижче нуля, в Одеській області — до -3 градусів нижче нуля. У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про заморозки на Одещині вночі та вранці 11 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 11 квітня пануватиме поле пониженого тиску, що принесе хмарну погоду з проясненнями та суттєве нічне похолодання. Синоптики попереджають про другий рівень небезпечності через сильні заморозки, які 12 та 13 квітня охоплять увесь регіон.

У нічні та ранкові години температура повітря в області опуститься до 5 градусів морозу, а безпосередньо у Львові очікується від -1 до -3 градусів нижче нуля.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Львівщині 12–13 квітня / © Укргідрометцентр

Вдень стовпчики термометрів по області піднімуться до 11 градусів тепла, водночас у самому місті буде дещо прохолодніше — близько +7…+9 градусів вище нуля. Якщо ніч у регіоні мине без опадів, то вдень місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом, хоча у Львові суттєвих опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Також водіям варто бути уважними: вночі та вранці очікується слабкий туман із видимістю від 500 до 1000 метрів. На тлі зростання атмосферного тиску вологість повітря почне поступово знижуватися.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 11 квітня буде похмура погода з короткочасними проясненнями.

У місті Дніпро та місцями по області можливі невеликі дощі. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура по області коливатиметься вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень — від +5 до +10 градусів.

В обласному центрі вночі очікується від 0 до 2 градусів тепла, вдень — від +8 до +10 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають, що впродовж 11–13 квітня вночі та вранці у Дніпрі та Дніпропетровській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. Через це в регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про заморозки на Дніпропетровщині вночі та вранці 11–13 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Харкові

У суботу, 11 квітня, на Харківщині буде похмура погода з короткочасними проясненнями. Як по області, так і в самому Харкові вночі очікується дощ із мокрим снігом, який вдень перейде у звичайний дощ. Протягом доби дутиме південно-західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Вночі по області стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту можливі заморозки в межах від 0 до -3. Вдень повітря прогріється до +10 градусів вище нуля.

У місті нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла (також очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -2 нижче нуля), вдень повітря прогріється до 7 градусів тепла.

Погода в Черкасах

У вихідні Черкащина залишиться під впливом холодної частини циклону. В області переважатиме хмарна з періодичними опадами погода. Вночі очікуються заморозки до 3 градусів нижче нуля, вдень повітря прогріється до 10 градусів тепла.

Водночас синоптики зазначають, що на повернення тепла можна чекати наступного тижня.

