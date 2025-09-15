Повернення покарань за СЗЧ: Михайлова висловила свою думку

Аліна Михайлова

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ. Військова Аліна Михайлова висловила свою думку щодо рішення.

Про це начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатка Київради Аліна Михайлова сказала в інтерв’ю «Українській правді».

Має бути інший підхід

За даними Михайлової, у її підрозділі і загалом у бригаді дуже багато СЗЧ, хоча там здійснюють активний рекрутинг. Молодь активно приходить за контрактом 18+ з мільйоном виплати, а потім — йде у СЗЧ. Люди доходять до фронту, розуміють, що тут все виглядає зовсім не так, як у рекламі. Піхота, наголошує Михайлова, — це дуже страшно.

“Коли закон пройшов перше читання, у мене до нього сформувалося неоднозначне ставлення. З одного боку — воювати нікому, порожні посадки — одну позицію тримають по три людини. Відповідно до моєї внутрішньої аналітики і відкритих джерел, які дає нам ГУР, в армії Росії зараз близько 4 мільйонів людей, з яких 2 мільйони — це резерв, а на території України безпосередньо воює близько 700 тисяч осіб”, — пояснила депутатка.

В українській же армії такі цифри:

800 тисяч людей загалом (разом із тиловиками, логістами тощо);

близько 200–300 тисяч беруть участь у боях;

250 тисяч людей у СЗЧ, з них держава повернула в стрій лише 29 тисяч, хоча людям дали можливість повернутися в будь-який підрозділ.

«Водночас навіть у мене в медслужбі є людина, яка прийшла з 25-ої бригади до нас по СЗЧ. Ми відкриті до всіх СЗЧшників, ніхто їх не булить. Але люди не поспішають повертатися. Чому? Рідко це просто тому, що „не хочу воювати“, — пояснила Михайлова.

Зазвичай як це буває: ти виходиш на позицію на 3 дні, очікуючи, що тебе замінять. А заміни немає — вона пішла в СЗЧ. І тобі кажуть: «Посиди ще тиждень».

«Пацани, які сидять на позиціях по 2–3 тижні без ротації, повернувшись на відпочинок на 3 дні, 100% побіжать. Поранений, який 2 тижні чекав на евакуацію, зараз вилікується, але де гарантія, що після такого він не піде в СЗЧ?

Так відбувається, додає вона, тому що немає ким міняти людей на цих позиціях. А немає ким міняти через те, що провалена мобілізаційна кампанія і політика в державі.

«Зараз держава закручує гайки: СЗЧ — всі в криміналітет. А ви вглиб копнули, чому люди йдуть у СЗЧ? Виходить, що ми у пастці, ми загнані в кут. Моя думка — нам потрібні люди, які пішли в СЗЧ, їх треба повертати. Але якщо вони не повернулися за рік, який їм дали, то не повернуться, навіть якщо їм впаяють 10 років. Люди хочуть жити, і це нормально. Вони хочуть термінів служби, і це теж нормально. Я сама хочу термінів служби. Я 4-ий рік у армії…», — сказала вона.

Михайлова риторично запитує: як 200–300 тисяч солдатів можуть воювати з 700 тисячами росіян, у яких ще 2 мільйони в резерві?

«Де наш резерв — за кордоном сидить? Чи повернемо ми людей, які зараз пішли в СЗЧ, тим, що ми впаяємо їм 10 років? Ні», — стверджує військова.

Мета держави — повернути в стрій 200 тисяч СЗЧшників і не зробити нових. За словами Михайлової, так це не робиться. Річ у тім, що має бути проведена справедлива мобілізація для всіх. Як підкреслює Михайлова, виходить, що хтось у 2022 році «стрибнув у цей вагончик», відчуваючи щось всередині, з патріотичних міркувань, а хто не стрибнув і спокійно живе — його ніхто не чіпає.

«Буквально перед нашою з вами зустріччю я читала пост людини, яку схопили ТЦК. Він питає в мого побратима: можна до вас? Звісно, без питань. Але його розподілили в іншу бригаду. Побратим дзвонить у ТЦК, чи можна цю людину в його підрозділ. „Звісно, — кажуть там. — 8 тисяч доларів“. Або 30 тисяч, якщо служити не хоче», — констатувала Михайлова.

Вона зізнається: якби особисто не знала дійових осіб цієї історії, подумала б, що це фейк.

«У нас пацани кажуть: пішовши в СЗЧ, ти сядеш у в’язницю і матимеш термін від 5 до 10. А тут, поки ти не загинеш або не зазнаєш важкого поранення, у тебе немає виходу. Психологічно це вбиває. Люди кажуть: ми хочемо жити, будувати сім’ю. Я теж хочу. А я, виходить, сиджу, і так само мої побратими, у яких є діти… У нас є боєць, у якого 5 дітей, і він все одно пішов добровольцем. Він їх бачить 40 днів на рік», — завершила військова.

Нагадаємо, в Україні озвучили кількість відкритих справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) та дезертирство.

Так, станом на липень 2025 року від початку повномасштабного вторгнення відкрили:

понад 200 тисяч справ — СЗЧ;

понад 50 тисяч — дезертирство.

Примітно, що лише за сім місяців 2025-го зареєстровано 110511 проваджень за статтею про СЗЧ.