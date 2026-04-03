Повернення "мінусів" і навіть снігу: Україну накривають погодні гойдалки та нове похолодання

Якою буде погода в Україні на вихідних / © pexels.com

Реклама

Цими вихідними Україна опиниться під впливом теплого антициклону, який принесе майже літню температуру, хоча в окремих регіонах можливі дощі та тумани. Однак синоптики радять не ховати теплий одяг, адже до країни суне похолодання з нічними заморозками.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні найближчими днями

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 4 квітня в Україні очікується тепла погода із температурою повітря від +12 до +19 градусів вище нуля. Водночас у східних областях, на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині пройдуть дощі, подекуди із грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.

Реклама

За прогнозом Діденко, у неділю, 5 квітня, опадів не передбачається.

«Взагалі, на Вербну неділю буде така погода, яку ми, зазвичай, очікуємо на Паску — в усій Україні буде сонячно та тепло. Нюанс. У неділю посилиться північно-західний вітер, буде рвучким», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

На вихідних в Україні буде тепла погода / © pexels.com

Також синоптикиня попереджає, що 7 квітня до України прийде похолодання. За словами метеорологині, наступного тижня повсюди переважатиме холодна погода з поступовим зниженням температури повітря до денних від +4 до +9 градусів тепла, а вночі ймовірні невеликі «мінуси».

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що у перші квітневі вихідні (4-5 квітня) посилиться антициклон з Європи.

Реклама

«На нас чекає комфортна, аномально тепла та суха погода. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°. Це вдалий період для робіт на відкритому повітрі», — зауважив метеоролог.

Також синоптик розповів, що у понеділок, 6 квітня, на українців чекає останній сплеск тепла з температурою до +20 градусів вище нуля. Проте погодна стабільність виявиться оманливою: в атмосфері розпочнеться різка перебудова.

Антициклон відступить до Скандинавії, а з боку північних морів насунуться активні циклони. Холодний атмосферний фронт принесе короткочасні дощі, місцями з грозами.

Як зазначає Постригань, така зміна синоптичних процесів відкриє шлях арктичному повітрю. Вже протягом 7–9 квітня до дощів може подекуди домішуватися мокрий сніг. Нічна температура коливатиметься в межах від +2 до +7 градусів тепла, при цьому на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -3 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +12 градусів вище нуля.

Реклама

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на вихідних в Україні очікується нестійка погода.

Зокрема, 4 квітня через південний циклон у більшості областей пройдуть дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +8…+15 градусів вище нуля, на сході — до +16 градусів тепла.

За словами синоптика Віталія Постриганя у перші квітневі вихідні (4-5 квітня) посилиться антициклон з Європи / © unsplash.com

У неділю, 5 квітня на сході країни пройдуть дощі, на решті території буде сухо. Вночі на заході температура повітря опуститься до -2 градусів морозу, в інших регіонах очікується від +2 до +7 градусів тепла.

Вдень температура підніметься до +15 вище нуля. Вітер буде північно-західний, помірний.

Реклама

Якою буде погода в Україні 4 квітня

За даними Українського гідрометцентру, 4 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами. На решті території без опадів.

Вночі та вранці у північно-східній частині очікується туман. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів тепла, в західних областях вночі очікується від +1 до +6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +15 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на добу 4 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що у період з 3 по 6 квітня в Україні очікується низка небезпечних природних явищ. На річках Десна, Снов та Сейм триватиме поступове водопілля з підйомом води на 1–5 см за добу.

Реклама

Це призведе до затоплення заплав біля Новгород-Сіверського та Сновська, а також можливого переливу місцевих доріг у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах (перший рівень небезпеки — жовтий).

© Укргідрометцентр

Також через відлигу у горах зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень): 3–5 квітня — на високогір’ї Івано-Франківщини, а 3–6 квітня — у східній частині високогір’я Закарпаття.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 4 квітня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

Реклама

За даними порталу Sinoptik, 4 квітня у столиці буде ясна погода. Вранці у Києві розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з’являться. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +9 градусів тепла вночі до +16 градусів вдень.

Погода у Києві 4 квітня / © скриншот

Погода в Одесі

За прогнозами синоптиків, найближчими днями на Одещині та в обласному центрі переважатиме тепла погода з мінливою хмарністю.

У суботу, 4 квітня, в Одесі опадів не очікується, хоча по області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці водіям варто бути уважними через серпанок (видимість 1–2 км). Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18 градусів вище нуля.

Реклама

В Одесі очікується до +16 градусів тепла. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Протягом наступних п’яти діб загальна синоптична ситуація буде наступною:

5 квітня буде сухо, в інші дні можливі невеликі локальні дощі;

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів, вдень очікується до +18 градусів тепла. Найвищі показники очікуються 6 квітня, коли стовпчики термометрів місцями піднімуться до +22 вище нуля;

вітер дутиме переважно помірний, північно-західний, лише в понеділок змінить напрямок на південно-західний.

Температура морської води становитиме від +8 до +9 градусів тепла, на морі спостерігатиметься легке хвилювання.

Погода на Одещині найближчими днями / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 4 квітня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, відтак в області та місті Львів буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають.

Реклама

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер дутиме західний зі швидкістю 9 — 14 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів вище нуля.

У Львові температурний режим буде контрастний: температура вночі становитиме від 0 до +2 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 4 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. По області вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, також можливий слабкий туман. Вдень також пройдуть дощі, подекуди із грозами.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів вище нуля.

Реклама

У Харкові 4 квітня вночі та вдень очікуються короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 4 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі дощі, подекуди з грозами.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області становитиме:

вночі від +5 до +10 градусів тепла;

вдень від +13 до +18 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

Реклама

вночі від +7 до +9 градусів вище нуля;

вдень від +16 до +18 градусів вище нуля.

Нагадаємо, у Карпати у квітні повернулася зима. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у високогір’я Карпат через погіршення погоди.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.