Повернення "мінусів" і навіть снігу: Україну накривають погодні гойдалки та нове похолодання
Найближчі вихідні потішать українців теплою та сонячною погодою. Проте синоптики радять не ховати теплі пальта, адже невдовзі країну накриє нова хвиля арктичного холоду.
Цими вихідними Україна опиниться під впливом теплого антициклону, який принесе майже літню температуру, хоча в окремих регіонах можливі дощі та тумани. Однак синоптики радять не ховати теплий одяг, адже до країни суне похолодання з нічними заморозками.
Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні найближчими днями
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 4 квітня в Україні очікується тепла погода із температурою повітря від +12 до +19 градусів вище нуля. Водночас у східних областях, на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині пройдуть дощі, подекуди із грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.
За прогнозом Діденко, у неділю, 5 квітня, опадів не передбачається.
«Взагалі, на Вербну неділю буде така погода, яку ми, зазвичай, очікуємо на Паску — в усій Україні буде сонячно та тепло. Нюанс. У неділю посилиться північно-західний вітер, буде рвучким», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Також синоптикиня попереджає, що 7 квітня до України прийде похолодання. За словами метеорологині, наступного тижня повсюди переважатиме холодна погода з поступовим зниженням температури повітря до денних від +4 до +9 градусів тепла, а вночі ймовірні невеликі «мінуси».
Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що у перші квітневі вихідні (4-5 квітня) посилиться антициклон з Європи.
«На нас чекає комфортна, аномально тепла та суха погода. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°. Це вдалий період для робіт на відкритому повітрі», — зауважив метеоролог.
Також синоптик розповів, що у понеділок, 6 квітня, на українців чекає останній сплеск тепла з температурою до +20 градусів вище нуля. Проте погодна стабільність виявиться оманливою: в атмосфері розпочнеться різка перебудова.
Антициклон відступить до Скандинавії, а з боку північних морів насунуться активні циклони. Холодний атмосферний фронт принесе короткочасні дощі, місцями з грозами.
Як зазначає Постригань, така зміна синоптичних процесів відкриє шлях арктичному повітрю. Вже протягом 7–9 квітня до дощів може подекуди домішуватися мокрий сніг. Нічна температура коливатиметься в межах від +2 до +7 градусів тепла, при цьому на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -3 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +12 градусів вище нуля.
За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на вихідних в Україні очікується нестійка погода.
Зокрема, 4 квітня через південний циклон у більшості областей пройдуть дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +8…+15 градусів вище нуля, на сході — до +16 градусів тепла.
У неділю, 5 квітня на сході країни пройдуть дощі, на решті території буде сухо. Вночі на заході температура повітря опуститься до -2 градусів морозу, в інших регіонах очікується від +2 до +7 градусів тепла.
Вдень температура підніметься до +15 вище нуля. Вітер буде північно-західний, помірний.
Якою буде погода в Україні 4 квітня
За даними Українського гідрометцентру, 4 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами. На решті території без опадів.
Вночі та вранці у північно-східній частині очікується туман. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів тепла, в західних областях вночі очікується від +1 до +6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +15 градусів вище нуля.
Водночас синоптики попереджають, що у період з 3 по 6 квітня в Україні очікується низка небезпечних природних явищ. На річках Десна, Снов та Сейм триватиме поступове водопілля з підйомом води на 1–5 см за добу.
Це призведе до затоплення заплав біля Новгород-Сіверського та Сновська, а також можливого переливу місцевих доріг у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах (перший рівень небезпеки — жовтий).
Також через відлигу у горах зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень): 3–5 квітня — на високогір’ї Івано-Франківщини, а 3–6 квітня — у східній частині високогір’я Закарпаття.
Погода у Києві
На Київщині 4 квітня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура по області вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.
За даними порталу Sinoptik, 4 квітня у столиці буде ясна погода. Вранці у Києві розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з’являться. Без опадів.
Температура повітря коливатиметься від +9 градусів тепла вночі до +16 градусів вдень.
Погода в Одесі
За прогнозами синоптиків, найближчими днями на Одещині та в обласному центрі переважатиме тепла погода з мінливою хмарністю.
У суботу, 4 квітня, в Одесі опадів не очікується, хоча по області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці водіям варто бути уважними через серпанок (видимість 1–2 км). Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18 градусів вище нуля.
В Одесі очікується до +16 градусів тепла. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.
Протягом наступних п’яти діб загальна синоптична ситуація буде наступною:
5 квітня буде сухо, в інші дні можливі невеликі локальні дощі;
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів, вдень очікується до +18 градусів тепла. Найвищі показники очікуються 6 квітня, коли стовпчики термометрів місцями піднімуться до +22 вище нуля;
вітер дутиме переважно помірний, північно-західний, лише в понеділок змінить напрямок на південно-західний.
Температура морської води становитиме від +8 до +9 градусів тепла, на морі спостерігатиметься легке хвилювання.
Погода у Львові
На Львівщині 4 квітня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, відтак в області та місті Львів буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають.
Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер дутиме західний зі швидкістю 9 — 14 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів вище нуля.
У Львові температурний режим буде контрастний: температура вночі становитиме від 0 до +2 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів тепла.
Погода у Харкові
На Харківщині 4 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. По області вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, також можливий слабкий туман. Вдень також пройдуть дощі, подекуди із грозами.
Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів вище нуля.
У Харкові 4 квітня вночі та вдень очікуються короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 4 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі дощі, подекуди з грозами.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області становитиме:
вночі від +5 до +10 градусів тепла;
вдень від +13 до +18 градусів тепла.
У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:
вночі від +7 до +9 градусів вище нуля;
вдень від +16 до +18 градусів вище нуля.
Нагадаємо, у Карпати у квітні повернулася зима. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у високогір’я Карпат через погіршення погоди.
Читайте також:
На Україну сунуть сильне похолодання і заморозки: де та коли опуститься температура
Погода у перші квітневі вихідні — синоптикиня здивувала прогнозом