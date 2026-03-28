Повернення мокрого снігу та нашестя циклонів: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Завершальні вихідні березня 2026 року обіцяють стати справжнім подарунком для любителів весняних прогулянок. Попри те, що земля після сніжної зими відтала лише наприкінці місяця, нинішні температурні показники б’ють рекорди і відповідають нормам другої половини квітня. Проте синоптики застерігають: це тепло є тимчасовим, і за ним слідує різке похолодання.

ТСН.ua зібрав усі подробиці прогнозів та розповів до чого готуватися українцям у неділю.

Цьогорічний перший місяць весни виявився унікальним. Як розповів начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, після прохолодної зими Україна відчула різкий приплив тепла з південних широт.

«Денні максимуми температури сягають 13-15°, а середньодобова температура цими вихідними прогнозується у діапазоні 10-11°, що відповідатиме другій половині квітня. Однак вже на початку квітня ми отримаємо порцію скандинавської прохолоди, тому температурний фон значно знизиться», — наголосив Постригань.

За словами фахівця, напередодні Великодня традиційно очікується «Вербний тиждень» із похолоданням, тому температурні гойдалки на початку квітня є природними.

Де пройдуть дощі 29 березня

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що неділя, 29 березня, буде помірно теплою. Більша частина території України побуде без опадів, проте деяким регіонам все ж знадобляться парасолі.

«29 березня дощ найбільш ймовірний у західних областях України та на півдні Одещини, можливо, якісь кілька крапель дійдуть до Житомирщини та Київщини. У неділю також невеликий дощ пройде на Луганщині», — прогнозує Діденко.

Температура повітря в неділю у більшості областей коливатиметься в межах +12…+18 градусів. Вітер очікується східний та північно-східний, часом рвучкий.

Зі свого боку, синоптик Ігор Кібальчич попереджає про більш нестабільну ситуацію у західних регіонах, де навіть можливий мокрий сніг. Температура там буде значно нижчою — від +2 до +7 градусів, тоді як на Лівобережжі та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів.

Прогноз від Укргідрометцентру

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 29 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі очікуються у західних, Вінницькій, Одеській, а вдень — у східних та південно-східних областях. У Карпатах вночі прогнозують помірні опади.

Температурні показники за даними Укргідрометцентру:

Загалом по Україні: вночі +4…+9°, вдень +14…+19°.

Західні області: вдень +11…+16°.

Карпати: вночі та вдень +2…+7°.

Синоптики також попереджають про небезпечні гідрологічні явища: 29-31 березня на річках басейнів Прута та Сірету (Івано-Франківська та Чернівецька області) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, проте без загрози негативних наслідків.

Погода у великих містах: Київ, Одеса, Харків, Львів

Київ та область. У столиці 29 березня опадів не передбачається. Буде хмарно з проясненнями. Температура повітря у Києві вночі становитиме +6…+8°, а вдень прогріється до +15…+17°.

Наталка Діденко додає, що в неділю можливе збільшення хмарності, а температура може бути дещо скромнішою — близько +10…+12 градусів за окремими моделями.

Одеса та південь. В Одесі очікується хмарна погода з невеликим дощем. Вночі та вранці можливий туман із видимістю 200-500 м. Температура вночі +6…+8°, вдень +12…+14°, по області місцями до +19°.

Харків та схід. На Харківщині 29 березня буде переважно сухо, з нічним та ранковим туманом. Температура повітря вдень сягне +16…+18°. Проте вже 30 та 31 березня регіон накриють дощі, а температура залишиться в межах +14…+19°.

Львів та захід. У Львові неділя буде хмарною та дощовою. Вранці очікується слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°, вдень підніметься до +14…+16°. Синоптики попереджають про погіршення видимості на дорогах.

Черкаси та центр. На Черкащині утримається тепла і волога повітряна маса. У неділю, 29 березня, можливі невеликі дощі локального характеру. Температура вдень становитиме +13…+18°. Синоптики наголошують на високому ризику пожеж в екосистемах через тривалу відсутність ефективних опадів.

Фахівці радять насолодитися завершенням березня: зайнятися весняним прибиранням у садочку або відвідати музеї та відкриті тераси. Проте не варто ховати теплі речі занадто глибоко — початок квітня обіцяє бути примхливим із типовими для весни температурними «гойдалками».