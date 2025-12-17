Повернення після СЗЧ: коли припиняється злочин

Військовий / © Pixabay

Момент звернення військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби (скоїв злочин СЗЧ), до військової спеціалізованої прокуратури з проханням вирішити питання щодо подальшого проходження ним служби свідчить про припинення цього злочину.

Про це повідомили у Верховному Суді.

В повідомленні відомства зазначається, що таке рішення прийняв Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду (ККС ВС), розглянувши справу військовослужбовця, якого місцевий суд визнав винуватим і засудив за ч. 5 ст. 407 КК України за самовільне залишення місця служби без поважних причин.

Згідно з повідомленням, суд першої інстанції на підставі ст. 75 КК України звільнив засудженого від відбування заходу примусу з випробуванням. Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначеного покарання й ухвалив новий вирок, яким призначив засудженому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

У касаційній скарзі до Верховного суду захисник стверджував, що Апеляційний суд неправомірно погіршив становище засудженого.

«Скасовуючи вирок апеляційного суду і призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд вказав, що, за матеріалами кримінального провадження, засуджений до того, як повідомив у травні 2023 року ТУ ДБР про самовільне залишення місця служби, із цього ж приводу 15 серпня 2022 року звернувся до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони», — наголошують у Верховному Суді.

В своєму звернені, як зазначають в суді, військовий виклав обставини залишення військової частини і просив вирішити питання щодо подальшого проходження військової служби.

«Згідно з повідомленням Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку від 12 жовтня 2022 року подану заяву для розгляду було скеровано до Донецького зонального відділу. Наведені документи долучено до справи в ході судового розгляду, їх належність і допустимість сторони не оспорювали», — уточнюється в повідомленні.

Ці фактичні дані, як пояснюють в суді, не отримали належної оцінки за наслідками апеляційного провадження, хоча впливають на загальну справедливість ухваленого судового рішення.

Нагадаємо, у Верховній Раді готуються розглянути законодавчі зміни щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини. Йдеться про запровадження обмежень, схожих на ті, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.