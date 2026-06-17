Повернення після СЗЧ може пройти за новими правилами: які умови важливі

СЗЧ / © скриншот з відео

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В Україні запустили експериментальний механізм добровільного повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину або дезертували. Він передбачає можливість обрати підрозділ, відновити грошове та соціальне забезпечення, а також за певних умов уникнути кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в матеріалі "Судово-юридичної газети".

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, за кілька днів через застосунок "Армія+" уже подали майже 200 рапортів на повернення із СЗЧ. Із них 51 погодили, а військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах.

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Хто може скористатися новими правилами

Право на участь у проєкті мають військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, які самовільно залишили частину або дезертували.

Спрощений порядок поширюється лише на тих, у кого СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року. Якщо самовільне залишення частини відбулося 13 червня 2026 року або пізніше, механізм вибору частини не застосовується. У такому разі повернення відбуватиметься на загальних підставах без додаткових преференцій.

Скористатися правом на вибір підрозділу можна лише до 20 вересня 2026 року. Після цієї дати процедура стане складнішою: повернення відбуватиметься через батальйони резерву та судові процедури.

На практиці це може означати довше очікування на поновлення на службі, затримку з виплатами та відсутність можливості впливати на те, куди направлять військового.

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Як подати рапорт на повернення

Основним інструментом для подання рапорту є застосунок "Армія+". Для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту також зберігається можливість подати документи через центри рекрутингу або безпосередньо до обраної військової частини.

Для ЗСУ та ДССТ процедура передбачає вибір військової частини із затвердженого Міністерством оборони переліку. Переведення можливе лише в межах тієї самої структури: із ЗСУ — до ЗСУ, із ДССТ — до ДССТ.

Після подання рапорту його мають розглянути протягом до семи календарних днів. Якщо рапорт погоджено, у застосунку "Армія+" з’являється статус "У дорозі" у вигляді білої стрічки. Він дає військовослужбовцю право протягом п’яти діб безперешкодно прибути до нового місця служби.

Які правила діють для Нацгвардії

Для військовослужбовців Національної гвардії процедура окрема. Обов’язковою умовою є рекомендаційний лист від військової частини, до якої планується переведення. Такий документ чинний протягом одного місяця.

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Рапорт військового НГУ розглядають до 96 годин. Після погодження починається окремий етап — підготовка та підписання наказу командувача Нацгвардії про переведення. Це може тривати до 72 годин.

Лише після повідомлення про підписання наказу військовий має прибути до нової частини протягом 48 годин. Тобто 72 години на оформлення наказу та 48 годин на прибуття не входять до 96-годинного строку розгляду рапорту.

Коли відновлюють виплати

Після прибуття до військової частини та офіційного зарахування до списків особового складу військовослужбовець відновлює право на грошове забезпечення.

Виплати поновлюються після оформлення відповідних наказів по частині. Зазвичай це може тривати кілька днів, орієнтовно в межах тижня.

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Речове забезпечення також відновлюють відповідно до наявності майна та норм постачання. Продовольче забезпечення надається від моменту прибуття військового до частини або пункту приймання особового складу.

Чи можуть перевести в іншу частину після повернення

Після зарахування до списків особового складу обраної військової частини військовослужбовця не можуть перевести до іншої частини без його письмової згоди протягом шести місяців.

Винятки передбачені лише у разі ліквідації, розформування або реорганізації військової частини, до якої його зарахували.

Чи можуть затримати дорогою до частини

Підтвердити статус військовослужбовця можна електронними або паперовими документами. Зокрема, це можуть бути дані із застосунку "Армія+" або припис рекрутингового центру.

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Такі документи підтверджують законність переміщення військового до частини. Водночас вони не є повною гарантією від перевірок поліцією або Військовою службою правопорядку.

Однак статус у "Армія+" або паперовий припис від рекрутингового центру є законною підставою для того, щоб військового не затримували під час прямування до частини.

Що буде з кримінальним провадженням

Самовільне залишення частини є кримінальним правопорушенням. Добровільне повернення на службу може дати підстави для звільнення від кримінальної відповідальності або закриття провадження, але це не відбувається автоматично.

Кожен випадок розглядається індивідуально в межах кримінального процесу. До цього можуть бути залучені слідчі органи, прокурор, а за потреби — суд.

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Частина 5 статті 401 Кримінального кодексу України передбачає можливість уникнути кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які вперше вчинили СЗЧ або дезертирство під час воєнного стану.

Для цього мають бути виконані кілька умов: військовий добровільно звертається до слідчого, прокурора або суду, заявляє про намір повернутися на службу та має письмову згоду командира військової частини на продовження служби.

Якщо військовий мав кілька епізодів СЗЧ, питання звільнення від кримінальної відповідальності залишається юридично неоднозначним.

Яку частину можна обрати

Повернутися можна не до будь-якого підрозділу, а лише до військових частин, включених до затвердженого переліку.

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Для ЗСУ та ДССТ список визначає Міністерство оборони України, для Нацгвардії — відповідний орган управління НГУ. Повний перелік доступний під час подання рапорту в "Армія+", а також на спеціалізованому ресурсі szch.army.gov.ua.

Вибір можливий лише в межах тієї силової структури, де військовий служив раніше. Тобто військовослужбовець ЗСУ може повернутися тільки до підрозділу ЗСУ, військовий НГУ — лише до НГУ, а військовослужбовець ДССТ — до ДССТ.

Якщо обрана частина не входить до затвердженого переліку або належить до іншої структури, у поверненні за цим механізмом можуть відмовити.

Військовий, який перебуває в СЗЧ, може самостійно обрати частину із запропонованого списку та вказати бажану посаду. Для військовослужбовців НГУ перед поданням рапорту обов’язково потрібно отримати рекомендаційний лист від обраної частини.

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