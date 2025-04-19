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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Повернення полонених: Лубінець розповів, кого вдалося забрати поза обміном

Взагалі обмін відбувся 246 на 246, 31 бійця важкопораненого бійця Україні віддали поза обміном.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Великодній обмін полоненими

Великодній обмін полоненими / © СБУ

Напередодні Великодня, 19 квітня, ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Взагалі обмін відбувся 246 на 246, а 31 бійця важкопораненого бійця Україні віддали поза обміном.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«53-й обмін, який був організований співробітниками Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служба зовнішньої розвідки України і нашої інституції. Взагалі обмін відбувся 246 на 246. 31 бійця ми забрали поза обміном, всі вони важко поранені і це, напевно, у нас другий випадок, коли російська сторона підтвердила і зробила те, що обіцяла, що ми вийшли на репатріацію важко поранених поза обмінними процесами», — пояснив він.

Загальна кількість 277, також, за словами Лубінця, вдалося не просто домовитися, а врешті-решт зафіксувати принципи повернення: і в першу чергу ми намагаємось повернути тих, хто найдовше в полоні і хто важко хворий.

«224 загальної кількості — це повернулись ті хлопці, які в полоні з 22-го року. Більше ніж 80 — це представники Національної гвардії України, 55 — це військовослужбовці військової частини, 30-57 — це АЗОВ. Є прикордонники, є військовослужбовці Державної служби спеціального транспорту. Ще є такого особливого, що в цей обмін нам вдалося повернути наймолодших захисників, більше ніж 220 — це двохтисячний рік народження і молодші. Те, на що звернули увагу мої співробітники, традиційно завжди під час обмінних процесів присутні фізично мої співробітники», — розповів Лубінець.

Співробітники омбудсмена проводять перше опитування, спілкуються, потім фіксуються факти порушення прав військовослужбовців з боку РФ, поки вони перебували у російському полоні.

«Звернули увагу на те, що традиційно всі дуже бліді, таке враження, що їх тримали тільки в приміщеннях, не випускали на повітря, не було доступу сонячного світла. Було точно зафіксовано недостатнє надання медичної допомоги, харчування.», — зазначив він.

За словами Лубінця, є традиційні порушення, це умови тримання, недопуск представників Міжнародного комітету Червоного Христа, не давали можливість писати листи своїм рідним та близьким. Тому традиційно ми фіксуємо ці порушення. І зразу під час кожного обміну проводиться робота щодо напрацювання наступних обмінів.

«Я скажу відверто, що в нас традиційно допомагає нам об’єднані Арабські Емірати і безпосередньо президент України, долучений до цих процесів. Ми намагалися зробити цей обмін якомога раніше. Я не скажу, що прямо напередодні Великодня стояла задача зробити великий обмін. У нас задача стоїть вийти на системну роботу, щоб кожного місяця відбувалися обмінні процеси, навіть швидше. І скажу відверто, вкотре і вкотре я публічно наголошую, що українська сторона докладає максимальних зусиль, долучає партнерів. Ми пропонуємо проводити великі обмінні процеси. Побачимо, що буде в майбутньому.», — резюмував омбудсмен.

Зазначимо, що серед звільнених з російського полону 277 українських захисників більшість становлять молоді люди після 2000 року народження.

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