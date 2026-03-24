Повернення пуховиків: синоптикиня назвала точну дату різкого похолодання в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко радить не ховати теплий одяг і завершити підготовку до Великодня найближчими днями, оскільки з 31 березня погода суттєво зіпсується.

Світлана Несчетна
Похолодання

До України наприкінці березня–початку квітня прийде похолодання.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«Дорогі українці, найближчими днями ловіть теплу погоду і насолоджуйтеся чудовими весняними градусами! Бо вже з 31 березня-1 квітня прийде похолодання», — написала синоптикиня.

Погода в Україні

У середу, 25 березня, в більшості областей збережеться комфортна температура — вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+16°C. Проте синоптична мапа фіксує цікаву аномалію: через Полтавщину, Харківщину та Кропивницький аж до Криму простягнеться «смуга холоду», де температура не перевищить +7…+11°C.

Опади у більшості регіонів малоймовірні, лише на південному сході країни можливий невеликий дощ. Наталка Дідденко радить використати цей тиждень для побутових справ, наприклад, миття вікон до Великодня, адже невдовзі погода зіпсується.

Вже з 31 березня — 1 квітня очікується відчутне похолодання, що є цілком логічним перед Вербною неділею.

Смужка холоду витягнеться від Полтавщини-Харківщини через Кропивницький аж до Криму, вздовж неї +7+11 градусів / © Наталія Діденко / Facebook

Погода у Києві

У Києві середа, 25 березня, буде сухою та сонячною. Повітря прогріється до +12…+14°C. Таке тепло триматиметься ще кілька днів, проте городянам варто зважити на завершення опалювального сезону, яке офіційно стартує саме сьогодні.

Оскільки в квартирах стане прохолодніше, а попереду квітневе зниження температури, синоптикиня радить не ховати далеко теплі домашні речі та верхній одяг.

Нагадаємо, від 24 до 28 березня на Київ та Київську облать чекає справжній температурний прорив і стабільна суха погода. Стовпчики термометра піднімуться до +14-19°C.

Водночас у Києві від 24 березня офіційно завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалила міська влада з огляду на потепління та необхідність економії енергоресурсів.

