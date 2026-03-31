Повернення снігу та раптовий удар стихії: новий циклон різко змінить погоду в Україні

Березень в Україні завершиться вологою та нестабільною погодою. Через вплив малорухомого циклону на більшій частині території країни очікуються дощі, місцями тумани та навіть перші весняні грози. При цьому температурний режим буде неоднорідним: від нічних заморозків на заході до майже літніх +19°C на північному сході.

Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі, а також синоптики Наталка Діденко та Ігор Кібальчик.

Загальний прогноз погоди по Україні

За даними Укргідрометцентру, 31 березня в Україні буде хмарно. Очікуються помірні дощі, а вночі на Лівобережжі місцями пройдуть невеликі опади. Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с, проте у західних регіонах він змінить напрямок на північно-західний.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що погоду в Україні та значній частині Європи визначатимуть циклони з атмосферними фронтами.

«Отже, завтра не забувайте парасолі, щось від артеріального тиску та, можливо, головного болю — погода передбачається нестабільна», — застерегла Наталка Діденко.

Як зазначила вона, температурні показники вдень коливатимуться в межах +11…+16°C. На північному сході повітря прогріється до +19°C, тоді як у західних областях буде значно прохолодніше — лише +5…+10°C.

Погода у Києві та Київській області

У столиці та прилеглих районах березень завершиться під супровід дощу. За прогнозом Українського гідрометцентру, в регіоні буде хмарно, вітер південно-східний.

У Київській області: вночі +5…+10°C, вдень +11…+16°C.

У Києві: вночі +7…+9°C, вдень прогріється до +13…+15°C.

Погода на заході України та Львівщині

Західний регіон опиниться у найхолоднішій зоні. Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, погоду визначатимуть атмосферні фронти циклону.

Львів: вночі очікується +1…+3°C, вдень лише +6…+8°C. Протягом доби йтиме дощ.

Область та Карпати: у горах прогнозують дощ із мокрим снігом, температура вночі та вдень коливатиметься від 0 до +5°C. На дорогах можлива ожеледиця.

Погода в Одесі та області

На Одещині очікується похмура погода з помірним дощем. Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів попереджає водіїв про погіршення видимості на автошляхах до 2–4 км під час опадів.

В Одесі: вночі +8…+10°C, вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+13°C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Погода у Харкові

На Харківщині 31 березня очікується найтепліша погода в країні, проте день не мине без опадів. За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у місті вдень пройде невеликий дощ, а також можливі перші весняні грози.

Вночі та вранці синоптики попереджають про слабкий туман. Температура повітря протягом дня прогріється до приємних +16…+18°C.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та області у вівторок переважатиме суха та помірно тепла погода. Як повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, у місті очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Нічна температура становитиме близько +8…+10°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +14…+16°C.

Погода у Черкасах та області

Черкаський обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що регіон залишатиметься у теплому секторі циклону. Це сприятиме розвитку купчасто-дощової хмарності та можливі грози.

Очікується нестійка та волога погода з проясненнями. Температурний фон вночі становитиме +3…+8°C. Вдень повітря прогріється до +12…+17°C. Синоптики прогнозують можливі перші весняні грози.

Прогноз погоди на найближчі дні

Синоптик Ігор Кібальчик зауважує, що малорухомий циклон впливатиме на всю територію України, приносячи вологу та хмарність.

За попередніми даними Наталки Діденко, тиждень загалом буде дощовим, проте на Вербну неділю очікується багато сонця та помірне тепло майже на всій території, за винятком південних областей.

Нагадаємо, весь наступний тиждень в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами.