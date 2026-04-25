Повернення снігу та ще сильніша хвиля похолодання: Україну накриє подвійний удар стихії

Погода цими вихідними в Україні буде мінливою через стрімку зміну атмосферних фронтів. Синопткики попереджають про заморозки, грози та сніг.

Синоптки дали прогнози погоди в Україні на вихідні, 25-26 квітня

Синоптки зробили прогноз погоди в Україні на вихідні, 25–26 квітня / © pexels.com

У вихідні, 25–26 квітня, погода в Україні буде вкрай мінливою, адже протистояння циклонів та антициклонів принесе чергування короткочасного тепла з різким арктичним похолоданням.

Синоптики попереджають про нічні заморозки, сильні пориви вітру та весняні дощі, які охоплять більшість регіонів протягом вихідних. Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні на найближчі дні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у вихідні погода в Україні буде нестабільною.

У суботу, 25 квітня, ніч мине без опадів, зранку ймовірні заморозки. Вдень пройдуть невеликі дощі в північній частині України, на решті території опадів не передбачається. Температура повітря протягом дня підніметься до +11…+15 градусів тепла, в південній частині та в західних областях очікується від +14 до +18 вище нуля.

У неділю, 26 квітня, тепла погода відступить перед натиском холодного атмосферного фронту: вдень стане прохолодніше — очікується від +9 до +12 градусів тепла. Однак на півдні, сході та в частині центральних областей країни тепло втримається, там очікується від +15 до +19 вище нуля.

«Атмосферний фронт у неділю тягнутиме за собою своїх надокучливих родичів — опади, які будуть переважно у вигляді дощу. Проте на заході України через різке похолодання може бути й сніг. Усі вихідні залишатиметься рвучким, до сильного, зі штормовими поривами західний і північно-західний вітер, обережно», — попередила синоптикиня.

Водночас вона зазначила, що потепління в Україні варто очікувати від 5 травня.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 25 квітня в Україні все ще буде холодно — суттєвих змін у температурі наразі не передбачається.

У неділю, 26 квітня, до країни прийде коротке потепління: вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів вище нуля.

Синоптики прогнозують холодну й вітряну погоду на 25–26 квітня в Україні / © unsplash.com

Проте вже від 27 квітня знову похолоднішає. На півночі та сході країни вночі ймовірні заморозки, а вдень температура триматиметься в межах від +8 до +15 градусів вище нуля.

Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує вночі 25 квітня заморозки до -2 градусів. Вдень буде маловітряна та сонячна погода, а температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів тепла.

У неділю, 26 квітня, вночі температура повітря коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла.

«Вдень, як „на замовлення“ — довгоочікуване потепління до 16–18°, але короткочасно, адже холодний атмосферний фронт із північного заходу стрімко змінить погоду. І знову: дощі, подекуди грози, град, шквали та адвекція арктичного повітря з північних широт. Температурний фон знизиться на 5–7°», — попередив він.

За даними Українського гідрометцентру, 25–27 квітня холодну погоду в Україні формуватимуть атмосферні фронти, які періодично переміщуватимуться з північного заходу та відкриватимуть до нас шлях новим порціям холодного повітря.

«Тиск зазнаватиме коливань. Рвучкий вітер з південно-західного змінюватиме напрямок на північно-західний і посилюватиме відчуття холоду», — попередили метеорологи.

Погода в Україні 25 квітня

В Україні 25 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, переважно без опадів, лише в північних областях вдень місцями пройде невеликий дощ.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до +7 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +16 тепла.

Погода в Україні 25 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас українців попереджають про заморозки. Вночі 25 квітня у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях у повітрі ймовірні заморозки до -3 градусів. У цих областях оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту буду заморозки до -5, що відповідає першому рівню небезпечності, жовтому.

Погода в Києві

У Київській області та Києві 25 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями можливі невеликі дощі. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень — від +11 до +16. У Києві вночі очікується від +3 до +5 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини. Вночі 25 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів нижче нуля. У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про заморозки на Київщині 25 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

Найближчими днями погода на Одещині буде мінливою через зміну атмосферних фронтів. У четвер, 25 квітня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер, який зранку буде північно-західним, вдень змінить напрямок на південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

В Одесі вночі термометри покажуть від +5 до +7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +15 градусів. По області нічна температура коливатиметься від +2 до +7, водночас вдень очікується до +13…+18 градусів вище нуля, а на півдні регіону — до +21.

Протягом 25–26 квітня регіон перебуватиме під впливом циклону XIMENA, який зумовить хмарність, а вдень 26 квітня принесе дощі та поодинокі грози. В цей період нічна температура становитиме від +5 до +10 градусів тепла, а денна триматиметься в межах від +15 до +20 вище нуля.

Проте від 27–28 квітня ситуація зміниться: на зміну циклону прийде антициклон ULI. Він принесе прояснення, але разом із ними й похолодання. Ночі стануть холоднішими — синоптики прогнозують від +1 до +6 градусів тепла, водночас на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до -2. Вдень температура повітря коливатиметься від +11 до +16 градусів вище нуля.

Погода на Одещині 25–29 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 25 квітня погоду визначатиме південна частина циклону з центром над Балтикою.

В області буде хмарна погода з короткочасними проясненнями, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 9–14 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 тепла. У Львові температура повітря коливатиметься від +5 до +7 градусів тепла вночі, вдень очікується від +16 до +18 вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки найближчими днями: 27–29 квітня вночі очікуються заморозки до -5 градусів нижче нуля, у Львові очікується до -2 градусів морозу. В регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про заморозки на Львівщині 27–29 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 25 квітня буде похмура погода, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься вночі від 0 до +5, вдень від +13 до +18 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +1 до +3, вдень — від +14 до +16 градусів вище нуля.

Також синоптики попереджають про заморозки: 25 квітня вночі та вранці в місті Дніпро та по Дніпропетровській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі до -2 градусів нижче нуля. У регіоні оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Харкові

У суботу, 25 квітня, на мешканців Харківської області чекає хмарна погода з періодичними проясненнями. Суттєвих опадів цього дня не передбачається, проте синоптики попереджають про сильний південно-західний вітер, який дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а в денний час його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Ніч буде досить холодною: по області очікуються заморозки в межах від 0 до -5 градусів, а вдень повітря прогріється до +15 градусів тепла.

У самому Харкові також обійдеться без опадів. Вітер буде південно-західним, помірним. Вночі в місті можливі заморозки до -2, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +12…+14 градусів тепла.

Погода в Черкасах

25 квітня погодні умови на Черкащині визначатимуться впливом південної периферії циклонів XIMENA та YLVI, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Завдяки зміні повітряних потоків на південно-західні до регіону почне надходити тепліша повітряна маса, що забезпечить помітне підвищення температури в денний час.

Протягом доби утримається хмарна з проясненнями погода, суттєвих опадів не очікується. Хоча вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 тепла, ніч усе ще залишатиметься холодною: у періоди прояснень можливі заморозки в повітрі до -2 градусів морозу.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у травні в Україні та чи очікувати дощів.

Читайте також:

