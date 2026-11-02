В Олешках були проведені репатріаційні заходи / © Фото з відкритих джерел

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У тимчасово окупованих Олешках були проведені репатріаційні заходи. Під час режиму тиші з моргу Олешківської лікарні вивезли тіла загиблих громадян.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спеціальної пресконференції розповів про підсумками гуманітарної місії в Олешках.

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Також репатріаційні заходи були проведені в Олешках і наближених територіях. Під час репатріації забрали тіла загиблих, як військових, так і цивільних.

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«Зараз у нас є домовленість з російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, будуть доставлені до України, як ми це робимо щомісяця. У нас відбувається репатріація і наших Героїв, Героїнь, які загинули, захищаючи нашу державу. Їхні тіла повертає російська сторона. Тут буде застосований такий же маршрут, який ми вже використовуємо», — повідомив Лубінець.

Гуманітарна операція в Олешках — головне

31 жовтня завершилася гуманітарна операція з евакуації жителів окупованих Олешок. Президент Володимир Зеленський заявив, що сотні українців повернулися на підконтрольну Україні територію через кордон на Чернігівщині.

Завдяки режиму тиші, який запровадили 27 жовтня, вдалося розмінувати дороги, доставити до міста гуманітарну допомогу та медичне обладнання, а також евакуювати цивільних. Зеленський подякував США та першій леді Меланії Трамп за посередництво.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що всі евакуйовані перебувають у безпеці. Серед врятованих — люди похилого віку та маленькі діти. Найстаршій евакуйованій жінці 94 роки, а наймолодшій дитині — лише рік.

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Водночас з окупованих Олешків евакуювали не всіх охочих. Там досі залишаються цивільні, які хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Частина маломобільних та лежачих людей так і залишилася вдома, хтось перелякався потенційних фільтраційних заходів з боку російських окупантів, а мешканці довколишніх сіл просто не встигли пробитися до пунктів збору через щільно заміновані автошляхи.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відповів, чи буде продовження гуманітарного перемир’я в Олешках, яке тривало п’ять днів. За його словами, робота над можливим продовженням гуманітарних ініціатив уже триває. Зокрема, він обговорює це питання з російською стороною.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков вже зробив заяву, що Москва наразі не планує здійснювати нові гуманітарні операції за прикладом евакуації з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

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