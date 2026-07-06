Повернення у 2022 рік: Defense Express заявило про критичний стан протиракетного щита Києва

Зруйнована 9-поверхівка на столичному Виноградарі / © Олена Зеленська

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Російська ставка на виснаження українських запасів ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot, на жаль, принесла ворогові бажаний результат.

Про це повідомляють аналітики профільного видання Defense Express, оцінюючи результати відбиття чергового повітряного удару РФ.

Так, з 23 запущених балістичних ракет і 6 протикорабельних ракет «Циркон» або «Онікс» українською протиракетною обороною не було перехоплено жодної.

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Водночас з 33 крилатих ракет повітряного базування Х-101 і 6 крилатих ракет морського базування «Калібр» було збито 31 та 6 відповідно, тобто 94% та 100%.

У виданні пояснюють, що такі цифри свідачать про те, що ППО України продовжує демонструвати високу ефективність.

«Але в питанні протиракетної оборони, там, де є пряма залежність від постачань антибалістичних ракет, вочевидь, Україна повернулася у 2022 рік, коли ще не були передані Patriot і вся країна не мала захисту від балістичних ракет взагалі», — зазначають аналітики видання.

У Defense Express підрахували, що за всі чотири комбіновані далекобійні атаки по Києву — 2 червня, 16 червня, 2 липня і 6 липня, — тобто приблизно за місяць РФ використала для удару лише по Києву близько 24 «Цирконів» / «Оніксів» та 114 балістичних ракет. Окрім того, впродовж червня росіяни кілька разів атакували Київ балістичними ракетами не в межах масованих атак.

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Водночас виробництво антибалістичних зенітних ракет Patriot PAC-3 MSE за 2026 рік становить близько 52 на місяць.

І навіть отримання хоча б частини цієї кількості Україною ускладнене тим, що самі США після завершення війни проти Ірану залишилися з 15–21 протибалістичною ракетою на один ЗРК Patriot, зауважують у виданні.

Раніше військовий експерт назвав головні причини прориву ППО Києва балістикою РФ.

Експерти попереджають, що глобальний дефіцит ракет для Patriot може вплинути на ефективність захисту України від балістичних атак РФ.

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Нагадаємо, що в Києві загинуло 15 людей, 58 дістали поранення. Ще 10 можуть перебувати під завалами.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 7 людей і 21 поранений, ще одна людина загинула у Святопетрівському.

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