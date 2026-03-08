"Повернення у минуле": експерт пояснив, як відключення Starlink вплинуло на боєздатність окупантів

Термінал Starlink / © reuters.com

Російські війська втратили перевагу в управлінні підрозділами на полі бою після того, як доступ до системи супутникового зв’язку Starlink для них був обмежений.

Про це повідомив військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман в етері «КИЇВ24».

За словами експерта, відсутність повноцінної альтернативи американській системі суттєво ускладнила для ворога ведення так званої «мережецентричної війни».

Що втратили окупанти?

Раніше Starlink дозволяв російським загарбникам координувати дії підрозділів у режимі реального часу. Система забезпечувала:

передачу величезних обсягів відеоданих;

миттєву комунікацію між різними ланками — від окремого екіпажу танка до штабу батальйону.

«Без цього зв’язку росіяни змушені повертатися до примітивних методів управління: використання звичайних рацій або навіть прокладання телефонних кабелів», — зазначає Гетьман.

Чи вплинуло це на інтенсивність штурмів?

Попри суттєве зниження якості координації та управління, це не призвело до зменшення активності ворога. Кількість ворожих штурмів на фронті залишається високою, попри технічну деградацію системи зв’язку окупантів.

Втрата технологічної переваги змушує ворога діяти менш ефективно та більш хаотично, проте російське командування продовжує «тиснути» на позиції ЗСУ, покладаючись на кількісну перевагу, а не на сучасні системи управління.

Нагадаємо, після відключення Starlink у Росії передача даних через власні супутники зросла більш ніж удвічі. Експерти пояснюють, що РФ намагається замінити втрачений зв’язок.

