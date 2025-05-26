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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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279
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2 хв

Повернення українських біженців: соціолог розповів, чого очікувати після війни

Соціолог прогнозує, що після скасування воєнного стану кількість українських біженців, що повернуться додому, буде балансувати з тими, хто виїде для возз’єднання сімей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Українські біженці

Українські біженці

Українські біженці вже облаштували своє життя за кордоном. У разі скасування воєнного стану виїдуть для возз’єднання сімей стільки ж, скільки повернуться.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

Як зазначив соціолог, питання повернення біженців складне для дослідження.

«Бо ти звертаєшся до середньостатистичного біженця за кордоном: ти хочеш повернутися до України? „Так, звичайно“. А як ти оцінюєш шанси, що ти повернешся, за яких умов? І тоді як дослідник починаєш копатися і розумієш, що людина вже настільки зав’язла в нових обставинах, нових реаліях свого життя, що про повернення вже не так однозначно йдеться. Щоб не сказати, зовсім не йдеться», — розповів він.

За даними Антиповича за 2023 рік, 60% біженців — це люди зі сходу та півдня України. «Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області. Якщо ми візьмемо оцей пояс, то куди повертатися людям? Зразу питання: де зупиниться війна, чи буде куди повертатися?» — сказав він.

Соціолог наголосив, що за три роки в Польщі, Німеччині чи Італії українці вивчили мову, знайшли роботу та влаштували дітей в садочки.

«Якось людина живе, вона пройшла вже певний рівень адаптації до чогось нового, нових обставин. І тепер людина все це має кинути і повернутись в Україну, на нове місце, де знову пошуки роботи, школи і так далі. Тому сказати, що український біженець сильно це буде хотіти робити, я, на жаль, не можу», — сказав він.

На його думку, є й інша сторона. «Хіба львів’яни не виїжджали, чи мешканці Ужгорода, Чернівців, Тернополя, Франківська? Теж багато поїхали. Вони чому не повертаються? Бо там краще. Бо їм там вже гарно. Бо вони і раніше їздили туди на заробітки. Вони, можливо, нерухомість у Львові попродавали, бо зараз у Львові високі ціни на нерухомість, і прикупили собі щось у тій же Польщі», — додав соціолог.

Додаткова міграція

Антипович також нагадав, що є певний відсоток чоловіків, які зараз не виїзні, але їхні дружини і діти за кордоном.

«Відкриється вікно і вони зроблять спробу поїхати. Думаю, що це все буде в балансі. Скільки повернеться, стільки і виїде», — додав він.

Соціолог переконаний, що ставлення біженців до України і до української влади, якщо не таке саме, то ще краще.

«І чим далі географічно, тим краще. В Німеччині краще, ніж в Польщі. А в США, я думаю, взагалі любити неньку-Україну можна безмежно», — констатував Антипович.

В Україні, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун заявив: щоб покращити демографічну ситуацію, кожна жінка має народжувати дві дитини.

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