Повернення українських чоловіків з-за кордону: в МЗС назвали умови

Українські біженці.

Повернення громадян України з-за кордону можливе лише в добровільному порядку. Водночас і Київ, і ЄС шукають стимули для того, аби українці хотіли повертатися додому.

Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий у проєкті Суспільного «Ремовська Інтерв’ю», коментуючи заяви щодо повернення назад наших громадян.

«Як примусово когось повертати? Я можу підтвердити, що вже кілька років ми ведемо предметні розмови з Єврокомісією загалом. Йдеться не лише про окремі національні уряди, а про спільні для ЄС рішення — про пошук програм і стимулів для повернення людей», — висловився Тихий і додав, що йдеться не лише про чоловіків призовного віку.

Водночас представник МЗС зауважив, що «не готовий спекулювати на тему», коментуючи запитання про те, чи не означає згадана Мерцом та Зеленським співпраця «відповідних служб» взаємодію між правоохоронними органами України і Німеччини.

«Я вам скажу, що і Мерц це теж говорить на пресконференції тому, що його підтискає громадська думка. У німецькому суспільстві громадяни питають: „А що ці чоловіки роблять тут?“. Тому він теж реагує на свій внутрішній порядок денний і дає якусь відповідь своїм громадянам», — додав Тихий.

З його слів, є багато потенційних підходів. Зокрема, фінансових стимулів, щоб заохотити людей повертатися на батьківщину, адже держава зацікавлена у цьому.

«Це дуже комплексне питання. Для цього потрібні і безпекові умови в самій Україні. Якби вдалося досягнути припинення вогню, це змінило б цю динаміку абсолютно», — додав він.

Повернення чоловіків з-за кордону — що відомо

Під час робочої поїздки до Німеччини президент Володимир Зеленський сказав, що хотів би, аби молоді українські чоловіки поверталися з-за ФНР. Однак, додав він, в Україні діє закон, який дозволяє виїзд тим, хто не підлягає мобілізації. Крім того, зі слів глави держави, існують кілька важливих чинників, щоб українці поверталися додому.

Своєю чергою, німецький канцлер Фрідріх Мерц каже, що Берлін солідарний з зусиллями Києва щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, а тому готує механізми для повернення українських біженців додому.

Водночас депутат від «Слуги народу» Руслан Горбенко заявив, що нібито вже є поодинокі випадки примусового повернення українських чоловіків призовного віку з країн ЄС. З його слів, йдеться про окремі випадки, пов’язані з порушенням законодавства в країнах перебування.

Тим часом очільник ОП Кирило Буданов наголошує, що українці не повернуться з-за кордону просто так — без реальних гарантій безпеки та створення стабільного економічного підґрунтя. Щоб люди поверталися додому, держава має розвивати виробництво замість продажу сировини і допомагати бізнесу.

Дата публікації 16:37, 28.04.26

