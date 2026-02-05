Повернення українських полонених: перші відео на рідній землі

Повернення українських полонених / © Володимир Зеленський

У четвер, 5 лютого, відбувся перший цього року обмін полоненими, внаслідок якого до України повернулося 150 українських військових і семеро цивільних.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, опублікувавши відео повернення українців на рідну землю.

Український омбудсман наголосив, що під час цього обміну вдалося повернути додому 18 оборонців, яких росіяни засудили на довготривалі терміни увʼязнення.

Переважна більшість звільнених — рядовий склад. Також з полону звільнено 16 офіцерів.

Найстаршому звільненому воїнові — 63 роки, наймолодшим — 23 роки.

«Це різні покоління та різні долі, але єдині цінності», — зауважив Дмитро Лубінець.

Омбудсман також зауважив, що з російського полону повернувся український військовий, якому вчора, 4 лютого, виповнилося 28 років.

«Загалом звільнені мають складний психологічний стан, але вони всі неймовірно щасливі бути вдома. У деяких фіксується критично мала вага тіла», — повідомив Лубінець.

За його словами, працівники Офісу омбудсмана, які перебувають на місці обміну, фіксують, у якому стані повертаються українці з російського полону.

«Наша команда моніторить дотримання норм Женевських конвенцій, супроводжує процес повернення та інформує звільнених про їхні права», — додав Лубінець.

Секретар РНБО Рустем Умєров опублікував відео перших хвилин прибуття українських полонених на рідну землю.

На опублікованих кадрах видно карети швидкої допомоги, які перевозять тяжкопоранених українських бійців на українську територію.

Окрім того, з’явилося відео, на якому під час повернення додому українські захисники співають гімн.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся ще 2 жовтня. Тоді додому повернулися 185 українських військових і 20 цивільних.

Під час переговорів в Абу-Дабі за участі представників Російської Федерації, України та Сполучених Штатів Америки було досягнуто домовленості про новий обмін.