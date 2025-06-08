Повернення українців віком 16–19 років з-за кордону: посадовець Міносвіти здивував статистикою

Українські діти за кордоном / © ТСН.ua

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Велика кількість молоді віком 16–19 років повертається з-за кордону до України.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Телеграфу».

Посадовець зазначив, що приїдуть ті, хто не боїться змін і бачить себе як чинник цих змін.

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«У нас Державна прикордонна служба збирає дуже загальну статистику щодо неповнолітніх громадян, які перетинають кордон. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо достатньо велику кількість осіб, які виїжджають за кордон у віці, наприклад, 16–17 років. А потім ми бачимо досить надихаючу статистику: 18–19-річні, які повертаються. І є статистика, про яку я сьогодні можу говорити відкрито — наші результати реєстрації на НМТ. Минулого року було понад 20 тисяч, цього року — також понад 20 тисяч. Це кількість реєстрацій на НМТ з-за кордону. Тобто людина фізично перебуває за межами України, але має бажання вступити до українського закладу вищої освіти», — пояснив він.

За словами Винницького, це показник якості української освіти, тому що людина має базу для порівняння. Вона живе в Польщі, Німеччині, Італії. Вона порівнює можливості, які має там, і можливості, які є в Україні, і обирає її.

Посадовець Міносвіти наголосив, що це дуже позитивна тенденція.

«Так, є досить велика кількість людей, які виїжджають за кордон, але вона врівноважується значною кількістю тих, хто повертається», — зазначив він.

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Яка частина з дітей, які зараз за кордоном, повернеться додому

Михайло Винницький розповів, що сам він народився в Канаді, але приїхав до України, оскільки для нього можливості для самореалізації тут завжди були набагато більшими.

«Я народився в Канаді. Я навчався в Канаді й у Великій Британії. Науковий ступінь захищав в такому маловідомому університеті, як Кембридж. Вже 23 роки живу в Україні. Чому? Тому що для мене можливості для самореалізації тут завжди були набагато більшими, ніж у комфортній Канаді, Англії чи Західній Європі. Але я дуже добре розумію, що є велика кількість наших людей, які, навпаки, їдуть туди. Тому що там є певна стабільність, тому що там є певна передбачуваність життя. Чи буде ця стабільність і передбачуваність в Україні найближчим часом? Навряд чи, на жаль. А може, й на добре — не знаю», — розповів він.

Посадовець додав, що підприємливі люди, інноваційні люди, ті, хто має внутрішній драйв — їх не так цікавить стабільність, як можливості для самореалізації. Тому міграція йтиме в обидві сторони.

«До нас приїдуть ті, хто не боїться змін і бачить себе як чинник цих змін. А від нас поїдуть і надалі будуть їхати ті, для кого зміни — некомфортні, і хто шукає стабільності. Світ уже не раз проживав подібні міграційні хвилі. У Сполучені Штати у XIX столітті люди їхали не за стабільністю, а за можливістю само реалізуватися», — зазначив він.

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Винницький також пояснив, чому, на його думку, в Україні буде не завжди буде комфортно для тих, хто шукає стабільності у житті.

«Я дуже вірю в майбутнє України. Але я вірю в майбутнє України як інноваційного центру низових ініціатив. І тому розумію, що тут не завжди буде комфортно для тих, хто шукає стабільності в житті», — підсумував він.

Нагадаємо, міністр єдності повідомив, коли безпека в країни стане стабільною, до країни мають повернутися 30% біженців.