Повернення українців з-за кордону: експерт пояснив, за яких умов це можливо 2026 року

Українські біженці

Реклама

Значна частина українців, які наразі перебувають за кордоном, зберігають тісний зв’язок із батьківщиною через майно та бізнес. Саме ці фактори стануть вирішальними у питанні їхнього повернення після завершення бойових дій.

Про це розповів експерт в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами фахівця, наявність власного житла або справи в Україні, яка працює, є потужним стимулом, що стримує людей від остаточної асиміляції в інших країнах.

Реклама

Експерт наголошує, що для багатьох українців єдиною перепоною для повернення додому є загроза життю. Ця категорія громадян готова вирушити в дорогу одразу після стабілізації ситуації.

«Насправді дуже багато людей, котрі перебувають за кордоном, вони мають тут житло, вони мають якесь майно. В деяких є тут і власний бізнес. І єдине, що їх втримує від повернення, це безпекова ситуація. Ось в той момент, коли безпекова ситуація в Україні буде врегульована, коли закінчаться військові дії, це і буде та перша категорія українців, котрі почнуть одразу повертатися назад», — зазначив він.

Другою групою, яка найімовірніше обере шлях додому, стануть ті, хто не зміг адаптуватися до життя в нових країнах. Йдеться про людей, які не знайшли роботу та розраховували лише на підтримку іноземних держав.

«Далі будуть повертатися ті, хто не соціалізувалися, ті, хто розраховували для себе, що вони будуть все життя жити на соціальну допомогу за кошт платників податків країн, де вони перебувають, і ті, хто не працевлаштовані, вони вимушені будуть повертатися саме тому, що їм не буде за що там жити», — пояснив фахівець.

Реклама

Хто може залишитися в Європі назавжди

Найбільш складною для повернення залишається категорія українців, які успішно інтегрувалися в іноземне суспільство. Ці люди вже подолали мовний бар’єр та знайшли стабільну роботу, яка повністю задовольняє їхні потреби.

«А ось та категорія людей, котрі вже знайшли собі роботу, вивчили мову, ті, хто працюють, і ця робота, яку вони там отримали, їх задовільняє, ну от їхнє повернення буде під величезним питанням», — підсумував експерт.

В уряді заговорили про повернення українців з-за кордону — останні новини

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз продовжують обговорювати майбутнє українців, які перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом через війну. Одним із ключових питань залишається можливе завершення дії цього механізму після березня 2027 року та необхідність уникнути правової невизначеності для громадян України.

Українська сторона наголошує, що повернення людей додому має бути виключно добровільним і залежати передусім від безпекової ситуації. Також Київ порушує питання отримання актуальних даних про українців у ЄС та розвитку програм підтримки й інтеграції громадян за кордоном.

Реклама

Також представники влади зазначали, що питання стосується не лише чоловіків призовного віку, а всіх українців, які перебувають за кордоном через повномасштабну війну. Серед можливих механізмів розглядають фінансову підтримку, програми інтеграції та створення безпечних умов для життя в Україні.

Новини партнерів