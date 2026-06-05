Повернення депортованих до України / © скриншот з відео

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У п’ятницю, 5 червня, до України вдалося повернути п’ятьох громадян, депортованих Росією з окупованих територій. Серед них — 74-річна жінка в тяжкому стані, яка пересувається на колісному кріслі та потребує постійного догляду.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з новою уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

За його словами, переговори відбулися в день чергового обміну військовополоненими та тривали понад три години. Ключовою темою стала спроба зберегти й розширити гуманітарний трек щодо повернення військовополонених і цивільних осіб, які перебувають у місцях несвободи по обидва боки кордону.

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Під час зустрічі сторони домовилися продовжити раніше напрацьовані механізми, зокрема верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, обмін листами й посилками між полоненими та їхніми родинами, а також взаємні відвідування місць утримання і встановлення долі зниклих безвісти.

Окремо погоджено проведення верифікації всіх наявних списків військовополонених і цивільних осіб, які перебувають у неволі.

Лубінець повідомив, що першим практичним результатом домовленостей стало повернення п’ятьох громадян України. За підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалося також возз’єднати три родини. Найстаршій із повернутих — 84 роки.

Окремо він уточнив, що 74-річна жінка, яка перебуває в тяжкому стані та пересувається на колісному кріслі, була депортована з окупованого Маріуполя. Після повернення вона возз’єднається зі своєю донькою в Україні.

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Також сторони домовилися про подальше розширення гуманітарного треку, який, за словами омбудсмана, залишається ключовим інструментом для вирішення питань повернення людей із місць несвободи та встановлення долі зниклих безвісти.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 червня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 185 захисників.

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