Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1110
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Повернення з полону: Зеленський показав зворушливе відео

Звільнені з полону українські бійці дружно скандували «Україна понад усе».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
обмін полоненими

Обмін полоненими 26 червня

Президент України Володимир Зеленський показав зустріч українських захисників, яких вдалося повернути з російського полону 26 червня на виконання Стамбульських домовленостей.

Відео опубліковане в офіційному Telegram-каналі українського президента.

«Вдома», — коротко прокоментував Зеленський свій допис.

На опублікованих кадрах видно бійців, які телефонують своїм рідним, з якими не мали зв’язку в російській неволі.

Завершується відео дружнім скандуванням: «Україна понад усе».

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися воїни Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні від 2022-го року.

За повідомленням Координаційного штабу, з російського полону сьогодні було повернуто групу молодих захисників віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що попередній етап обміну полоненими військовими відбувся у п’ятницю, 20 червня.

