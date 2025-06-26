Повернення з полону: Зеленський показав зворушливе відео

Обмін полоненими 26 червня

Президент України Володимир Зеленський показав зустріч українських захисників, яких вдалося повернути з російського полону 26 червня на виконання Стамбульських домовленостей.

Відео опубліковане в офіційному Telegram-каналі українського президента.

«Вдома», — коротко прокоментував Зеленський свій допис.

На опублікованих кадрах видно бійців, які телефонують своїм рідним, з якими не мали зв’язку в російській неволі.

Зеленський показав зворушливе відео повернення з полону

Завершується відео дружнім скандуванням: «Україна понад усе».

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися воїни Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні від 2022-го року.

За повідомленням Координаційного штабу, з російського полону сьогодні було повернуто групу молодих захисників віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що попередній етап обміну полоненими військовими відбувся у п’ятницю, 20 червня.