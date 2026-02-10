Повернення з СЗЧ з-за кордону: як військовим відновити службу і не потрапити до в’язниці

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) та наразі перебувають за кордоном, мають можливість повернутися до служби в Україні. У Міністерстві оборони України зазначають, що для цього необхідно звернутися до дипломатичної установи. Проте юристи вказують на відсутність чітко прописаного механізму та ризики затримання на кордоні.

Про це йдеться у матеріалі hromadske.

Історію повернення ілюструє приклад військовослужбовця Артема, який пішов у СЗЧ у липні 2025 року під час відпустки за кордоном через втому та особисті проблеми. Вирішивши повернутися, він зіткнувся з нерозумінням легального алгоритму дій.

«Всю цю інформацію знайти майже нереально… Це інформаційна пітьма, бо ти просто не розумієш, чи тебе просто візьмуть і посадять, чи тебе там у штурмовий полк відправлять», — розповів Артем.

Військовий додав, що під час спілкування з рекрутерами дізнався про можливість повернення через письмову згоду та клопотання до слідчого. Проте зауважив, що цей механізм «реально ніде не озвучувався».

Як повернутися до служби після СЗЧ за кордоном

Згідно з офіційною відповіддю Міноборони на запит видання, військовослужбовець може повідомити про своє бажання продовжити службу через консульство або посольство. Водночас адвокатка Олена Дабіжа зауважує, що дипломатичні установи навряд чи зможуть надати дієву допомогу в такому випадку.

За її словами, на практиці єдиним варіантом залишається повернення до України з подальшим зверненням до Державного бюро розслідувань (ДБР) або Військової служби правопорядку (ВСП).

Юристка наголошує, що перед поверненням необхідно з’ясувати, чи відкрите кримінальне провадження, оскільки без наявності справи неможливо офіційно повернутися до своєї частини або перевестися в іншу. На відміну від процедури, що діяла до серпня, наразі звільнення від відповідальності можливе лише через суд за клопотанням прокуратури.

Чи можуть затримати під час перетину кордону

Наразі в офіційних роз’ясненнях відсутні гарантії того, що військовослужбовця не затримають безпосередньо під час перетину державного кордону. Алгоритми Міноборони різняться: у деяких радять звертатися до консульств, в інших цей етап не згадується.

Юристи радять готуватися до судового розгляду як обов’язкового етапу для легалізації повернення до війська та зняття обвинувачень у СЗЧ.

СЗЧ в Україні

Нагадаємо, військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ), мають можливість самостійно обрати підрозділ і посаду лише до моменту винесення судового вироку. Після засудження процедура повернення до війська суттєво змінюється, а право вибору спеціалізації втрачається.

Раніше Герой України Сергій Волинський, більш відомий за позивним «Волина», заявив про нагальну потребу перегляду підходів до мобілізації в Україні. За його словами, проблеми в цій сфері безпосередньо впливають на зростання випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про планові відпустки та ротації військових, які понад шість місяців на фронті. Чому не всі можуть відпочити і як Генштаб відновлює сили бійців під час активних бойових дій.