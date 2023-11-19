Повернення депортованого росіянами Богдана Єрмохіна: омбудсман розкрив деталі

Омбудсман повідомив, що до процесу повернення юного українця були долучені посередники – Катар і ЮНІСЕФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів деталі повернення українця Богдана Єрмохіна, якого окупанти депортували з Маріуполя до РФ.

Про це Лубінець сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, підлітка на кордоні зустрів представник омбудсмена Олександр Кононенко.

"Вся наша команда займалася поверненням Богдана. Перше, що мені сказав Богдан – те, що він дуже щаливий і дякує всім, хто допоміг йому повернутися додому. Історія повернення Богдана для мене розпочалася 14 вересня цього року, коли я перший раз телефоном поспілкувався з Богданом. Для мене було важливо в телефонному спілкуванні почути від Богдана, що він дійсно хоче повернутися до України", – каже Лубінець.

Омбудсман повідомив, що до процесу повернення юного українця були долучені посередники – Катар і ЮНІСЕФ.

"Під час першої розмови я розповідав йому деякі деталі, які будуть задіяні в майбутньому – що точно буде посередник, якась одна з країн. Скажу відверто, тоді у нас ще не звучала публічно країна – Катар, але я сказав, що Катар буде займатися поверненням Богдана.

Три місяці минуло і Богдан вже вдома. У поверненні приймали участь багато людей і організацій. Зокрема, ми залучили ЮНІСЕФ. Я не можу розповідати багато деталей, але можу сказати, що присутність Катара і міжнародних організацій допомогли нам повернути Богдана", – зазначив уповноважений Верховної Ради.

Лубінець наголосив, що медійна активність напередодні повернення підлітка не допомагала, а навпаки гальмувала процес.

Також він висловив впевненість, що це був перший, але точно не останній випадок, коли працівники ЮНІСЕФ були долучені процесу поверннення депортованих українських дітей з РФ додому.

Історія Богдана Єрмохіна

Богдан Єрмохін кілька років тому втратив обох батьків. До початку повномасштабної вторгнення РФ він навчався у металургійному коледжі в Маріуполі. Після того, як місто захопили росіяни, Єрмохіна депортували на територію РФ і передали до прийомної родини у Підмосков'ї.

У березні 2023 року Єрмохін спробував втекти з Росії до України, проте співробітники російських спецслужб затримали його неподалік кордону з Білоруссю.

У листопаді стало відомо, що Єрмохіну призначили прийом у російському військкоматі на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років.

Після цього піділток записав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому просив допомогти йому повернутися до України.

Сьогодні, 19 листопада, у день його 18-річчя, Богдана повернули до України.

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