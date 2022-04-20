Повернення до нормального життя: Зеленський назвав кількість звільнених населених пунктів

Повернення до нормального життя: Зеленський назвав кількість звільнених населених пунктів

Президент попередив, що найбільшими загрозами у звільнених містах і селах залишаються встановлені окупантами міни й розтяжки.

У звільнених містах і громадах України триває повернення до нормального життя. Наразі звільнено вже 934 населених пункти.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 20 квітня.

За його словами, поліція відновила роботу у 435 звільнених населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Відновлюється доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Також відновлюється автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.

Серед найбільших загроз у звільнених містах і селах залишаються міни й розтяжки, встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.

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Зеленський вкотре закликав українців, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними.

"Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети", — наголосив президент.

Раніше Володимир Зеленський закликав світ визнати збройні сили РФ терористичною організацією.