Повернення до нормального життя: Зеленський назвав кількість звільнених населених пунктів

Президент попередив, що найбільшими загрозами у звільнених містах і селах залишаються встановлені окупантами міни й розтяжки.
У звільнених містах і громадах України триває повернення до нормального життя. Наразі звільнено вже 934 населених пункти.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 20 квітня.
За його словами, поліція відновила роботу у 435 звільнених населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Відновлюється доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Також відновлюється автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.
Серед найбільших загроз у звільнених містах і селах залишаються міни й розтяжки, встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.
Зеленський вкотре закликав українців, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними.
"Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети", — наголосив президент.
Раніше Володимир Зеленський закликав світ визнати збройні сили РФ терористичною організацією.
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