"Повернення Криму буде проведено без спроб, одразу": Данілов відповів на чергову заяву Медведєва

"Повернення Криму буде проведено без спроб, одразу": Данілов відповів на чергову заяву Медведєва

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав заступнику очільника Радбезу Росії Дмитру Медведєву, що Крим – це Україна.

Данілов наголосив, що Україна поверне свої землі "без спроб, одразу".

Про це секретар РНБО написав у своєму Твітері.

Так, Данілов відповів на заяву Медведєва, що "спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації".

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, з’явилися чутки, що заступник очільника Радбезу Дмитро Медведєв намагався піти на той світ. Але спроба була невдалою.

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