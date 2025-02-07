Повернення молодих українців з-за кордону: експерт назвав головну перешкоду

За кордоном перебуває близько 1,5 мільйона українських дітей віком до 18 років.

Молоді українці віком до 18 років, які перебувають за кордоном, мають можливість вступити на навчання до іноземних вишів і отримати офіційне працевлаштування. Це стане головним чинником, який впливатиме на їхнє рішення щодо повернення на батьківщину.

Таку думку висловив президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі День.LIVE.

За його словами, за кордоном перебуває близько 1,5 мільйона українських дітей віком до 18 років.

“Якщо вони вступатимуть до університетів там, то навряд чи повернуться до України. Отримавши диплом іноземного вишу, вони отримують перспективи легальної офіційної роботи, скоріш за все, “білими комірцями” десь в офісах у Європі”, — зазначив Василь Воскобойник.

У такому разі, наголосив експерт, молоді українці будуть отримувати заробітну плату в 4-5 разів або навіть вдесятеро більшу, аніж середня зарплата в Україні.

“Це буде головним чинником, який буде впливати на повернення українців на батьківщину”, — підсумував він.

Нагадаємо, громадський діяч, засновник одного з найбільших благодійних фондів в Україні Сергій Притула вважає, що українці не повертатимуться з-за кордону лише тому, що з'явилося нове міністерство, яке покликане їх повернути. Натомість для цього в Україні повинні бути створені відповідні умови.

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