"Повернення на державному рівні": окупанти запустили новий фейк про російську мову в Україні

Окупанти поширюють маніпулятивні повідомлення в Мережі. Головна теза - російська мова повертається до України на законодавчому рівні. Водночас це фейк, оскільки закон про нацменшини не каже про пиширення мови РФ на території нашої держави.

Про це повідомляють в телеграм-каналі “SPRAVDI”.

Як зазначається, фейкові дописи поширюють у соцмережі TikTok. Головний неправдивий наратив - закон про нацменшини гарантує права на використання російської мови поряд з державною.

“Правда: в оновленому законі йдеться про те, що навчальні заклади можуть обирати мову навчання нацменшин, але це повинна бути офіційна мова ЄС, зазначили журналісти проєкту “Без брехні”. Положення законопроєкту не застосовуються до росії, наголошувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Наприклад, на телебаченні російською можна транслювати все ще не більше 30% від тривалості програми або її частини”, - пише телеграм-канал.

Там також додали, що в Україні немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є лише громадяни України, які розмовляють російською.

Нагадаємо, що користувачі соцмереж останнім часом поширюють дописи про те, що Православна церква України канонізувала пса Патрона. Проте ця інформація - фейк.

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