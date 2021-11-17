Повернення шкіл до очного навчання: Шмигаль звернувся до представників місцевої влади

Прем'єр наголосив, що більшість вчителів вже вакцинувалися.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву владу відновити очне навчання у школах.

Про це очільник уряду заявив 17 листопада на засіданні Кабміну.

Шмигаль переконаний, що попри велику кількість випадків коронавірусу, очне навчання має відновитися.

"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", - заявив він.

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