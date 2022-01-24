Повернення товару стає ще простішим. Епіцентр та Нова Лінія застосовують Дію в роботі компанії

В новому році мережі ТЦ "Епіцентр" та "Нова Лінія" продовжують роботу із застосунком Дія, тим самим значно спрощуючи процес повернення товару для своїх відвідувачів.

Раніше для повернення товару покупець мав обов’язково разом з чеком надати документ, що посвідчує особу. А це створювало чималі незручності для клієнтів компанії. Є випадки, коли хочуть повернути товар відразу після покупки, але паспорта чи іншого документа при собі не мають. Доводиться витрачати зайвий час на процес повернення.

Тепер покупці, що мають у мобільному телефоні завантажений застосунок Дія, можуть на касі повернення товару в мережах "Епіцентр" та "Нова Лінія" пред’являти свій цифровий документ про посвідчення особи.

Створивши відповідний документ про повернення на основі чеку чи іншого документу про реалізацію, касир на касі повернення має просканувати штрих-код паспорта чи закордонного паспорта покупця, які відображаються у застосунку Дія.

В застосунку буде відображено запит на передачу копії цифрового документу. Після дозволу користувача в застосунку Дія копії е-документів передаються до системи та після цього вже формується документ на повернення товару.

"Епіцентр та Нова Лінія за допомогою застосунку Дія значно спростили процедуру повернення товару та зробили її більш технологічною та комфортною для наших клієнтів, – коментує Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами та маркетингу. – Загалом цифрова трансформація бізнес-процесів в групі компаній "Епіцентр" піднімає сервіс та послуги на ще вищий рівень та робить його більш зручним та зрозумілим для користувачів. Нашою програмою лояльності та мобільним додатком користуються понад 6 мільйонів користувачів. Ми і далі будемо рухатись в цьому напрямку та пропонувати нашим клієнтам ще більше діджитальних процесів та сервісів".

Довідка:

Епіцентр К – один із найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі та лідер у сегменті товарів для дому та ремонту. Станом на грудень 2021 року ритейлер об'єднав понад 70 торгових центрів "Епіцентр", які представлені у всіх регіонах України. До структури групи компаній також входять маркетплейс та інтернет-магазин epicentr.ua, гіпермаркети "Нова Лінія" та цілий ряд виробничих активів у сфері агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.