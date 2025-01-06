Повернення українців з-за кордону: в уряді повідомили, чи вдасться влада до примусу

Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов під час телемарафону.

"Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься", - заявив міністр.

З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені "хаби єдності" – департаменти Агенції національної єдності. Вони з’являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії тощо. Зокрема, такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв’язку з Батьківщиною та українського ринку праці.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомляв, що до України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

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