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Повернення Усика до України і поразка блоку Меркель на виборах у ФРН. П'ять новин, які ви могли проспати

Повернення Усика до України і поразка блоку Меркель на виборах у ФРН. П'ять новин, які ви могли проспати

Ангела Меркель / Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Український боксер Олександр Усик повернувся до Києва після сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа у надважкій вазі. Читати далі –>
  • Федеральна виборча комісія ФРН заявила про завершення підрахунку всіх 299 округів. За попередніми даними, на парламентських виборах перемогла "Соціал-демократична партія". Читати далі –>
  • Російська Федерація впродовж 2022–2024 років планує виділити на соціально-економічні потреби тимчасово окупованих територій України понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень). Читати далі –>
  • Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що світ зможе повернутися до допандемічного життя "впродовж року". Читати далі –>
  • Після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заборонив перукарям з провінції Гільменд голити або стригти бороди, заявивши, що це "порушує їхнє тлумачення ісламського закону". Читати далі –>
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