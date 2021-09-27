Повернення Усика до України і поразка блоку Меркель на виборах у ФРН. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Український боксер Олександр Усик повернувся до Києва після сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа у надважкій вазі. Читати далі –>
- Федеральна виборча комісія ФРН заявила про завершення підрахунку всіх 299 округів. За попередніми даними, на парламентських виборах перемогла "Соціал-демократична партія". Читати далі –>
- Російська Федерація впродовж 2022–2024 років планує виділити на соціально-економічні потреби тимчасово окупованих територій України понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень). Читати далі –>
- Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що світ зможе повернутися до допандемічного життя "впродовж року". Читати далі –>
- Після захоплення влади в Афганістані "Талібан" заборонив перукарям з провінції Гільменд голити або стригти бороди, заявивши, що це "порушує їхнє тлумачення ісламського закону". Читати далі –>